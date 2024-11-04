ОТ РЕДАКЦИИ | Вмешательство России не помогло: Молдова выбрала евроинтеграцию
С победой на президентских выборах Майи Санду у Молдовы появилась историческая возможность навсегда пресечь пророссийские настроения в стране и повернуться к России спиной.
Во воскресенье в Молдове прошел второй тур президентских выборов. Победила Майя Санду, что очень порадовало сторонников проевропейского курса.
В первом туре кандидат от ПАС Майя Санду получила 42,5% голосов, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло набрал 26%. Несмотря на победу в первом туре, шансы Санду во втором туре для специалистов казались туманными, потому что во-первых, ее антирейтинг составляет выше 50% и ее резерв голосов весьма мал, а во-вторых, было понятно, что за ее оппонента могут отдать свои голоса сторонники других политических противников Санду, которые не участвовали во втором туре.
Большой надежды не принес и молдавский референдум по евроинтеграции, прошедший 20 октября, на котором за евроинтеграцию проголосовало 50,35% и против евроинтеграции 49,65% граждан страны. Для Санду и ее сторонников это стало неприятным сюрпризом, потому что они надеялись что в первом туре выборов президента и на референдуме будет больше активности среди молодежи, но молодые молдоване оказались довольно пассивными на этих выборах.
Свою роль сыграло и вмешательство России. Пророссийских политиков и олигархов Додона, Шора и Платона обвиняли в том, что они помогали России подкупить голосующих для повышения количества голосов против Санду и против евроинтеграции. По оценке самой Санду, таким образом были куплены 300 000 голосов, но к таким заявлениям стоит относиться с осторожностью, потому что многие жители Молдовы действительно недовольны действиями Санду и ПАС, особенно в области экономики и борьбы с коррупцией. Тем не менее, многие международные наблюдатели подтвердили факт грубого вмешательства России в выборы в Молдове.
Ситуация в Молдове до воскресенья немного напоминала ситуацию в Америке, где Харрис и Трамп тоже до последнего пытаются увеличить свою поддержку за счет тех, кто еще колеблется и не принял твердого решения, за кого из кандидатов отдаст свой голос. Стремясь склонить голосующих на свою сторону, Санду даже согласилась участвовать в дебатах со своим оппонентом, хотя в первом тура она от этого отказалась. Санду прямым текстом обвинила Стояногло в этом что он является „пешкой“ России и олигархов. В свою очередь оппонент обвинил Санду в некомпетентности и заявил, что это как раз он придерживается европейского курса, несмотря на то, что не поддержал референдум по этому вопросу.
Победа Санду - настоящее чудо для тех, кто мечтает, что их родная страна будет следовать по пути евроинтеграции. Но для нее и ее соратников то, что происходило последние недели, должно стать сигналом, из этого следует сделать правильные выводы. Невозможно вечно быть популярным, находясь у власти. И действительно, против нее и ПАС действует Россия и ее спецслужбы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране. Но Санду и ее соратникам нужно осознать, почему они в последний месяц стояли буквально на краю политической бездны.
Руководство Молдовы должно принимать решающие шаги, чтобы подавить пророссийскую пятую колонну и навсегда повернуться спиной к России. Сейчас у страны появился исторический шанс, если он не будет использован, то второго может не представиться.
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