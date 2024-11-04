ОТ РЕДАКЦИИ | Вмешательство России не помогло: Молдова выбрала евроинтеграцию

Во воскресенье в Молдове прошел второй тур президентских выборов. Победила Майя Санду, что очень порадовало сторонников проевропейского курса.

В первом туре кандидат от ПАС Майя Санду получила 42,5% голосов, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло набрал 26%. Несмотря на победу в первом туре, шансы Санду во втором туре для специалистов казались туманными, потому что во-первых, ее антирейтинг составляет выше 50% и ее резерв голосов весьма мал, а во-вторых, было понятно, что за ее оппонента могут отдать свои голоса сторонники других политических противников Санду, которые не участвовали во втором туре.

Большой надежды не принес и молдавский референдум по евроинтеграции, прошедший 20 октября, на котором за евроинтеграцию проголосовало 50,35% и против евроинтеграции 49,65% граждан страны. Для Санду и ее сторонников это стало неприятным сюрпризом, потому что они надеялись что в первом туре выборов президента и на референдуме будет больше активности среди молодежи, но молодые молдоване оказались довольно пассивными на этих выборах.

Свою роль сыграло и вмешательство России. Пророссийских политиков и олигархов Додона, Шора и Платона обвиняли в том, что они помогали России подкупить голосующих для повышения количества голосов против Санду и против евроинтеграции. По оценке самой Санду, таким образом были куплены 300 000 голосов, но к таким заявлениям стоит относиться с осторожностью, потому что многие жители Молдовы действительно недовольны действиями Санду и ПАС, особенно в области экономики и борьбы с коррупцией. Тем не менее, многие международные наблюдатели подтвердили факт грубого вмешательства России в выборы в Молдове.