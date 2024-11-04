„Звезда в коллективе“ или как управлять неуправляемыми? Как справиться с работником, который ставит под сомнение авторитет босса?

„Звезда“ в коллективе — это человек, который не просто выполняет свою работу, а в каждом шаге демонстрирует, что он умнее и лучше своего начальника. А если его способности, креативность и профессиональные достижения превосходят навыки начальника, то ситуация вообще становится напряжённой. „Звезда“ не принимает указаний, игнорирует принятые начальством решения и, по сути, заявляет: „Я умнее тебя и я знаю, как нужно делать, а ты — нет“. Такое поведение разрушает дисциплину, вызывает у остальных недовольство и ведет к появлению скрытой оппозиции. Возникает проблема: как эффективно работать с таким подчинённым, не рискуя своим авторитетом?

Что в такой ситуации делают остальные работники? Либо уговаривают „звезду“ играть по правилам, что заведомо не работает, либо закрывают глаза на ее поведение и оставляют её наедине с боссом, пусть разбираются сами, это не наше дело. Но рано или поздно этот тихий конфликт вспыхивает с новой силой, и у руководителя есть только два выбора — подчиниться харизме сотрудника или уволить.

Идея о том, что начальник должен подавлять любое сопротивление и напоминать „кто главный“, кажется очевидной, но в действительности лишь обостряет конфликт. Под давлением яркой „звезды“ руководитель может почувствовать угрозу своим позициям, что часто порождает напряженность и снижает продуктивность. Чтобы найти баланс, нужны специфические подходы, позволяющие талантливому сотруднику раскрыться, а руководителю — удержать контроль над ситуацией. Умение управлять ключевыми сотрудниками требует принятия их таланта как ресурса, а не как угрозы.

На обучении „Как управлять неуправляемыми?“ вы узнаете, как вернуть контроль над ситуацией и поставить „звезду“ на место без явного конфликта, но с точной и уверенной позицией:

Освоите технику управления через иллюзию отсутствия контроля, оставляя „звезду“ с ощущением свободы, но не давая ей разрушить ваш авторитет.