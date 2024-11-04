ВИДЕО | ЧЭ по футзалу: „Силла“ и „Бункер Партнер“ впервые сыграли вничью, а самую крупную победу одержал „Копли Кулбет“

„Саку Спортинг“ – „Равенс Футзал“ (Тарту) 5:5

„Спортинг“ открыл счет в первом тайме усилиями Раймонда Эйно, но тартуская команда ответила четырьмя голами — дубль Савикинка и точные удары Нуума и Десятски. Однако „Спортинг“ к 37-й минуте восстановил равенство и вышел вперед 5:4 благодаря Лийвамяэ, Мяннисте и хет-трику Эйно. Нуума сравнял счет, и матч завершился драматичной ничьей 5:5.

„Динамо“ (Румму) – „Нарва Юнайтед“ 3:7

Сергей Александров стал звездой матча, забив пять голов и обеспечив своей команде победу. Виталий Катеринин также отметился голом, а один из игроков „Динамо“ отправил мяч в собственные ворота. Егор Портянкин открыл счет для „Динамо“, а во втором тайме команда сократила отставание благодаря автоголу соперника и точному удару Станислава Хмелёва. Однако нарвская команда уверенно довела матч до победы.

„Силла“ (Силламяэ) – „Бункер Партнер“ (Таллинн) 2:2

Команды ушли на перерыв с преимуществом „Бункер Партнер“, открывшим счет голом Марека Наала. Давид Мендоз сравнял результат, но Антон Пфенинг снова вывел „Бункер Партнер“ вперед. На 38-й минуте Роман Бажков забил для „Силлы“, установив окончательный счет. Эта встреча стала первой в истории команд, завершившейся вничью.

„Копли Кулбет“ (Таллинн) – „Феникс“ (Йыхви) 11:2

В составе победителей хет-трик оформил Вадим Аксёнов, дважды отличился Борис Поддубный, также голы на счету Евгения Меркурьева, Марка Колосова, Юрия Пронина, Максима Алексеева и Элсевера Бакирзада, а также был автогол. За „Феникс“ отличились Йаспер Йонел Энок и Никита Кузьменков.

После двух туров в высшей лиге максимальные шесть очков на своем счету имеют „Копли Кулбет“ и „Нарва Юнайтед“, которые 9 ноября встретятся в очном поединке в Нарве. За ними следуют „Силла“ и „Бункер Партнер“ с четырьмя очками. „Рэйвенс“ и „Саку Спортинг“ располагаются с одним очком, в то время как „Феникс“ и „Динамо Румму“ замыкают турнирную таблицу, не набрав пока ни одного балла.