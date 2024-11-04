В ночь на понедельник под удар попал жилой район Харькова. Беспилотники атаковали Киев

В результате очередного удара по Харькову и области пострадали 14 человек, заявили спасатели.

„Одно из попаданий зафиксировано неподалеку от жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты“, — соообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Национальная полиция заявила, что повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских.

Еще одна бомба попала в землю вблизи кладбища на территории Дергачевской общины Харьковской области, сказано в заявлении.

В ходе ночного налета российские беспилотники в очередной раз атаковали Киев, заявили власти.

Киевская городская военная администрация сообщает в своем телеграм-канале, что обломки сбитых дронов упали в двух районах столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе в северной части левобережного Киева обломки упали в парк, в Оболонском районе на правом берегу — на набережную.

Городская военная администрация утверждает, что российские военные не достигли цели — „все БПЛА противника были обезврежены“.

„Без пострадавших и разрушений“, — сказано в заявлении.

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