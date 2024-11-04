WSJ: Иран готовит „мощную“ атаку на Израиль с участием армии

Иран планирует „мощную и комплексную“ атаку на Израиль, в которой будут использованы не только ракеты и дроны, но и солдаты регулярной армии. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Ирана и арабских стран.

По словам иранского собеседника издания, новая атака на Израиль будет совершена после президентских выборов в США 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе 2025 года. Чиновник отметил, что Тегеран может атаковать Израиль в том числе через территорию Ирака, а также нанести удары по израильским военным объектам „гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз“.

Иран намерен задействовать в атаке не только Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и солдат регулярной армии, однако речь идет о поддержке КСИР, а не о полноценном развертывании войск в регионе, уточняют собеседники WSJ. „Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно отреагировать“, - пояснил иранский источник. По данным властей Ирана, в результате израильского удара в конце октября были убиты четверо иранских военных.

Авиаудары Израиля по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября нанесла серию авиаударов по территории Ирана. По заявлению израильских военных, бомбардировки стали ответом на многочисленные атаки Тегерана и его союзников в последние месяцы. ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции, в ходе которой были нанесены „точные удары“ по предприятиям по производству ракет, ракетным комплексам и другим военным объектам.

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни предостерегала Иран от нового нападения на Израиль, указав, что не сможет удержать израильскую сторону от ответа. Об этом сообщил информационный сайт Axios со ссылкой на американского чиновника и бывшее израильское должностное лицо.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке