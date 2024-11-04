На выборах президента Молдовы победила Майя Санду

Для Санду это будет второй президентский срок.“Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему“, – написала Санду в социальной сети X, поблагодарив сограждан „дома и за рубежом“.

Санду выиграла за счёт заграничных участков: за неё массово голосовала диаспора. Внутри страны победил Стояногло с результатом 51,2%. После начала подсчёта голосов он призывал всех „сохранять спокойствие, независимо от цифр“ и выражал надежду, что в Молдове „с этого момента будет положен конец навязанным ненависти и расколу“.

Санду выступает за прозападный путь страны и вступление в Евросоюз. Стояногло пользуется поддержкой оппозиционной пророссийской Партии социалистов. Явка на выборы составила 54,3%.

В день голосования, 3 ноября, власти Молдовы вновь обвинили Москву во вмешательстве в выборы. Кремль подобные обвинения неоднократно отвергал. Наблюдатели правозащитной миссии Promo-LEX, на выводы которых ссылается Молдавская служба „Радио Свобода“, сообщили, что зафиксировали в день голосования более 220 сообщений о нарушениях. Полиция на тот момент заявляла о более чем 190 нарушениях.

В первом туре, прошедшем 20 октября, Санду получила 42,5% голосов, Стояногло – почти 26%. При этом предвыборные опросы фиксировали низкую поддержку Стояногло – примерно 11%, а значительная часть опрошенных (до 41%) отвечала, что не определилась с выбором.

Среди уже поздравивших Санду с победой - президент Эстонии Алар Карис. В своем поздравлении он отметил, что Эстония поддерживает Молдову на ее европейском пути.

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