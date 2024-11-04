Футбольный клуб „Харью“ в шаге от Премиум лиги после осечки „Виймси“
Футбольный клуб „Харью“ одержал важную домашнюю победу в 35-м туре первой лиги, обыграв команду „Элва“ со счётом 1:0. Успех „Харью“ стал ещё более значимым на фоне осечки клуба „Виймси“, который уступил таллиннскому „Калеву“ U21 со счётом 1:3. Таким образом, перед последним туром все карты находятся в руках „Харью“, и команда сама решает свою судьбу в борьбе за продвижение в Премиум лигу.
Победу „Харью“ обеспечил Андер-Йоосеп Косе, который открыл счёт на 47-й минуте матча. В оставшееся время футболисты „Элва“ так и не смогли взломать крепкую защиту „Харью“, что позволило команде, вылетевшей из Премиум лиги в прошлом сезоне, одержать сладкую и крайне необходимую победу со счётом 1:0.
В то время как „Харью“ радовался успеху, футболисты „Виймси“ покидали поле с чувством глубокого разочарования, уступив на выезде таллиннскому „Калеву“ U21 со счётом 1:3. В составе „Калева“ отличились Мартен Тамме и Расмус Талу, тогда как единственный гол за „Виймси“ забил Грегор Лехтметс. Однако команду „Виймси“ также подвёл Маркус Алласт, который на 10-й минуте забил автогол.
После этих результатов „Харью“ поднялся на первое место в первой лиге, набрав 75 очков и опередив „Виймси“ на три очка. Для выхода в Премиум лигу команде достаточно сыграть вничью с „Табасалу“, который занимает последнее место в турнирной таблице. В случае равенства очков преимущество будет на стороне „Виймси“, который в последнем туре встретится с „Элва“.
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