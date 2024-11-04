04.11.2024, 11:15
Харрис или Трамп — кто победит на выборах? Мнение читателей RusDelfi
ФОТО: | Delfi Meedia
Накануне выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, мы предложили нашим читателям поделиться своим мнением - кто в итоге одержит победу: демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп?
Из почти 700 участников нашего опроса 58% считают, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, 22% отдают победу Камале Харрис, еще 19% выбрали вариант - „Мне все равно“.
А кто одержит победу в реальности, узнаем уже совсем скоро.
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