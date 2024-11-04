Харрис или Трамп — кто победит на выборах? Мнение читателей RusDelfi

Из почти 700 участников нашего опроса 58% считают, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, 22% отдают победу Камале Харрис, еще 19% выбрали вариант - „Мне все равно“.

А кто одержит победу в реальности, узнаем уже совсем скоро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .