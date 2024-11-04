Выборы в США
04.11.2024, 11:15

Харрис или Трамп — кто победит на выборах? Мнение читателей RusDelfi

 
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Кто победит - Камала Харрис или Дональд Трамп?
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Кто победит - Камала Харрис или Дональд Трамп?
ФОТО: Hele-Mai Kulleste | Delfi Meedia

Накануне выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, мы предложили нашим читателям поделиться своим мнением - кто в итоге одержит победу: демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп?

Из почти 700 участников нашего опроса 58% считают, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, 22% отдают победу Камале Харрис, еще 19% выбрали вариант - „Мне все равно“.

А кто одержит победу в реальности, узнаем уже совсем скоро.

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