Очередь на погранпункт в Нарве, 3 ноября
Очередь на погранпункт в Нарве, 3 ноября
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia
Новости Ида-Вирумаа
03.11.2024, 17:48

РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Ветер, снегопад, промозглость. Что сейчас происходит на границе и как чувствуют себя люди в очереди?

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3 ноября люди ждут возможности перейти границу на Нарвском погранпункте по 3-4 часа. Они стоят с зонтами, чтобы не сильно промокнуть под снегом. У кого нет с собой зонта, прячутся под большими разорванными мешками для мусора. Репортер RusDelfi спросил некоторых ожидающих, почему они едут в Россию через Нарву, а не выбирают другие пути.

Одна женщина держит на плечах красную ткань - оказывается, это одеяло для оказания первой помощи. Одна его часть фольгирована. „Мы подготовились“, - улыбается она. Ее подруга стоит под зонтом, устало смеется и говорит, что если с ними что-то случится или ноги уже не будут держать, то это одеяло можно использовать вместо носилок. Женщины в теплой одежде. Они едут из Хельсинки. Выехали рано утром. Впереди у них дорога до Петербурга.

Девушка под зонтом и с небольшим чемоданом - из Риги. В очереди она стоит два часа. Выбрала Нарву, потому что из столицы Латвии сюда удобно добираться прямым автобусом. „Стоять тяжело, я впервые с такой очередью сталкиваюсь, ездила год назад, тогда быстро прошла границу“, - рассказывает она.

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