РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Ветер, снегопад, промозглость. Что сейчас происходит на границе и как чувствуют себя люди в очереди?

Одна женщина держит на плечах красную ткань - оказывается, это одеяло для оказания первой помощи. Одна его часть фольгирована. „Мы подготовились“, - улыбается она. Ее подруга стоит под зонтом, устало смеется и говорит, что если с ними что-то случится или ноги уже не будут держать, то это одеяло можно использовать вместо носилок. Женщины в теплой одежде. Они едут из Хельсинки. Выехали рано утром. Впереди у них дорога до Петербурга.