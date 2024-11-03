В Ласнамяэ и Мустамяэ заработали катки под открытым небом

Поскольку интерес к катанию на льду постоянно растет, открытие катков состоялось на неделю раньше, чем в прошлом году.

Если в минувшем сезоне ледовые парки в Ласнамяэ и Мустамяэ посетили по 30 000 раз, то в этом году ожидается новый рекорд. Эти катки теперь работают каждый день и в любую погоду с 10 до 21 часа.