03.11.2024, 19:27
В Ласнамяэ и Мустамяэ заработали катки под открытым небом(4)
ФОТО: Shutterstock
В субботу, 2 ноября, в Таллинне открылся сезон катания на коньках под открытым небом. Ледовые катки начали работу в парке Мянни в Мустамяэ и в парке Тондираба в Ласнамяэ, сообщает RusERR.
Поскольку интерес к катанию на льду постоянно растет, открытие катков состоялось на неделю раньше, чем в прошлом году.
Если в минувшем сезоне ледовые парки в Ласнамяэ и Мустамяэ посетили по 30 000 раз, то в этом году ожидается новый рекорд. Эти катки теперь работают каждый день и в любую погоду с 10 до 21 часа.
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