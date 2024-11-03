В Иране задержана студентка, раздевшаяся в знак протеста

В Тегеране задержана студентка Исламского университета Азад, раздевшаяся до нижнего белья в знак протеста. Видеозаписи одиночной акции, снятые очевидцами, распространились в иранских соцсетях, а затем и в СМИ в субботу, 2 ноября. В одном из роликов раздевшаяся девушка идет по территории кампуса, а затем сидит на каменном парапете возле университета.

На другой записи мужчины в штатском заталкивают студентку в машину и увозят в неизвестном направлении. Студенческое издание Amir Kabir Newsletter сообщает, что девушка разделась после того, как бойцы военизированного формирования „Басидж“ предъявили ей претензии по поводу „неправильного“ ношения хиджаба и порвали ее одежду. Во время задержания девушку избили, в том числе ударили головой о дверь машины или столб, что привело к кровотечению, пишет издание. Имя студентки оно не называет.

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Ирана „немедленно и безоговорочно освободить студентку университета, жестко задержанную после того, как она разделась, протестуя против неправомерного применения силы сотрудниками службы безопасности (университета. - Ред.), требующими обязательного ношения закрывающей одежды“. „Обвинения в избиениях и сексуализированном насилии в отношении нее во время задержания требуют независимого и беспристрастного расследования“, - подчеркнули правозащитники.

Представитель университета заявил, что задержанная психически больна и что ее отправили в клинику.

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