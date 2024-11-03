ФОТО | Как собаки помогают маленьким нарвитянам читать на русском и эстонском языке

Читать собакам приходят дети разного возраста. Во время чтения они могут гладить питомцев, что способствует снижению стресса. Некоторые родители приводят своих детей регулярно. Они говорят, что благодаря проекту, дети начинают читать и дома, чтобы подготовиться к следующему чтению с собакой.

„У многих нет дома собак, некоторые их боятся. Кто-то преодолевает страх перед животным, кто-то – перед чтением вслух. Это очень живой проект, поэтому он столько лет и существует. Мы предлагаем детям выбрать любые книги в библиотеке или принести из дома. Выкладываем книжки с крупным шрифтом и слогами, чтобы легче было читать. Эстоноязычные дети берут книжки на эстонском языке, русскоязычные – на русском, но бывает и наоборот. Тут не важно, на каком языке читать, важно, что слушает ребенка собака“, – рассказала журналисту „Нарвской газеты“ библиотекарь детского отдела Центральной библиотеки Елена Марова.

Например, в эту субботу маленькие нарвитяне читали с золотым ретривером Янеттой-Ясмин, которую дома зовут Ясей. Как рассказала хозяйка Яси Оксана, сейчас собаке 7 лет, в проекте она участвует с года. Яся любит ходить в библиотеку, знает, куда ее ведут, когда хозяйка берет специальную игрушку, которую после чтения ребенок может спрятать в кабинете, а собака найдет ее. Оксана говорит, что видит прогресс, когда дети сначала читают очень тихо, а в конце года чувствуют себя гораздо увереннее.

„Мне нравится, что дети читают хотя бы здесь, потому что современные дети вообще мало читают. Конечно, в школе им задают какие-то произведения, но собакам они читают то, что им нравится. А еще важно, что мои дети перестали бояться собак. У меня двое сыновей, сначала я приходила со старшим, а теперь с младшим. Общение с животными для них очень важно“, – поделилась Ирина, мама одного из участников проекта.