За сильное разрушение уникальных земляных редутов в Нарве организаторам работ грозят санкции

Помимо земляных редутов, тяжелой техникой разворочена территория, где находились как военные лагеря того времени, так и лагеря строителей укрепления. Кроме того, там же находятся и захоронения погибших солдат, передает „Актуальная камера“.

По мнению археолога Айвара Крийска, пострадала научная ценность будущих находок.

„Самое главное, когда что-то перемешивается, мы теряем контекст находок. То есть научная ценность каждой находки после этого снижается. В нормальной ситуации важно, чтобы они оставались там, куда падали, и мы исследуем конкретные находки в конкретном месте“, – пояснил Крийска.

По информации городских властей, все работы, которые проводились на этой территории, были без каких либо разрешений, и вся ответственность лежит на заказчике этих работ и собственнике территории; 4 ноября в город приедут эксперты Департамента охраны памятников старины.

„На государственном уровне уже есть делопроизводство в Департаменте охраны памятников старины. Там эксперты уже занимаются этим делом и в понедельник приедут на место. Пока не могу сказать, какие именно применят санкции. Но они будут законными, на это имеются регуляции“, – сказал инспектор по охране памятников старины Мадис Туудер.

Руководство фонда Narva Linna Arendus, по инициативе которого работы проводились на территории, находящейся под государственной защитой, все еще воздерживается от комментариев.

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