СМИ: попавшим в четверг под машину в Кохтла-Ярве пешеходом оказался Валерий Корб

Несчастный случай произошел сразу после окончания заседания городского собрания Кохтла-Ярве, сообщила в субботу сетевая версия газеты „Северное побережье“, по данным которой, пострадавшим в ДТП оказался политический ветеран Кохтла-Ярве Валерий Корб. Член Центристской партии подтвердил изданию, что Корб попал в аварию. „К счастью, ничего страшного“, - добавил собеседник.

Дозвониться до Валерия Корба RusERR в субботу не удалось.

Как ранее сообщила служба дорожной информации Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 18:10 около здания по адресу Кескаллеэ, 19, когда 70-летний мужчина пересекал проезжую часть в месте, где нет пешеходного перехода, и был сбит автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 42-летний водитель.

Пешехода доставили в больницу.

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