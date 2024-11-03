Пограничники: те, кому неудобно стоять 2-3 часа в Нарве, могут воспользоваться другими КПП

„Такая ситуация может быть. Мы все-таки все время мониторим, и пограничники постоянно следят за ситуацией на Петровской площади. И если действительно возникнет опасность жизни и здоровью людей - то нужно решать, прерывать ли пересечение границы“, - заявил Пургель в интервью передаче ETV+ „Народу важно“.

„Мы видим, что люди сами формируют спонтанную очередь, чтобы судорожно перейти границу. Но это, скорее, вопрос планирования времени: придете ли вы накануне вечером на границу, чтобы утром ее пересечь, если для вас действительно жизненно необходимо ее пересечь и попасть в Россию“, - добавил чиновник.

При этом эстонские власти по-прежнему уверены, что посещать Россию небезопасно. Но если ехать все же необходимо, а в очереди стоять не хочется, то пограничники советуют выбирать другие погранпункты.

„Погранпункты Койдула и Лухамаа у нас открыты. Они открыты 24 часа в сутки семь дней в неделю. Люди могут всегда использовать эти пункты. Если действительно неудобно стоять два-три часа, то можно потратить это время на дорогу из Нарвы и пересечь границу через Койдула или Лухамаа“, - сказал Ээрик Пургель.

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