Власти Нью-Йорка призвали жителей экономить воду из-за засухи(1)
Власти Нью-Йорка объявили о риске засухи в масштабах города. Как сообщается на сайте мэрии, в минувшем октябре в Нью-Йорке был зафиксирован второй по продолжительности период без осадков с 1869 года, пишет „Медуза“.
Мэр города Эрик Адамс призвал жителей по возможности экономить воду. Власти также распорядились, чтобы городские службы перешли в режим экономии. „Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать парки и наполнять бассейны летом, а также предотвратить более серьезную ситуацию с засухой“, — сказал Адамс.
Как отмечает The New York Times, призыв городских властей пока не предусматривает никаких ограничений на использование воды жителями Нью-Йорка.
На сайте мэрии опубликовали советы по экономии воды. Среди рекомендаций — принимать душ быстрее обычного, выключать воду во время мытья посуды, починить протекающие краны и сообщать о протечках пожарных гидрантов.
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