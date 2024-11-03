Власти Нью-Йорка призвали жителей экономить воду из-за засухи

Мэр города Эрик Адамс призвал жителей по возможности экономить воду. Власти также распорядились, чтобы городские службы перешли в режим экономии. „Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать парки и наполнять бассейны летом, а также предотвратить более серьезную ситуацию с засухой“, — сказал Адамс.

Как отмечает The New York Times, призыв городских властей пока не предусматривает никаких ограничений на использование воды жителями Нью-Йорка.

На сайте мэрии опубликовали советы по экономии воды. Среди рекомендаций — принимать душ быстрее обычного, выключать воду во время мытья посуды, починить протекающие краны и сообщать о протечках пожарных гидрантов.

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