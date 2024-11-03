The Washington Post: Европа готовится к возможному „разрыву трансатлантических отношений“ с США в случае победы Трампа на выборах президента
Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному „разрыву трансатлантических отношений“ с Вашингтоном, в случае если выборы президента страны выиграет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, говорится в статье The Washington Post, которую цитирует „Медуза“.
При подготовке материала газета поговорила с 15 политиками, дипломатами и аналитиками из пяти европейских стран. После этих бесед издание пришло к выводу, что независимо от того, кто победит на выборах, в Европе готовятся к пересмотру отношений с США. Однако в подавляющем большинстве опасения, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе, отмечает The Washington Post.
Собеседники издания отметили, что лучше подготовлены к возможному второму президентскому сроку Трампа и разрабатывают различные планы на случай непредвиденных обстоятельств в сфере безопасности и торговли. В частности, в Европе все чаще обсуждают меры по „защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности“, в том числе по войне в Украине.
Среди таких мер The Washington Post называет попытки европейских чиновников продвинуть военную помощь Киеву до выборов в США. Кроме того, новое руководство НАТО взяло на себя часть задач Пентагона по координации военной помощи Украине. Ранее о похожих усилиях европейских чиновников на фоне выборов в США сообщали Politico и The Wall Street Journal.
В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом закончит войну в Украине „за 24 часа“. Сообщалось, что он допускает прекращение войны, принудив Украину отдать России Крым и Донбасс, а его план станет „переосмыслением“ Минских соглашений, но с механизмами принуждения к исполнению договоренностей.
Кроме того, Трамп пообещал ввести высокие пошлины на импорт европейских товаров и фактически грозил разрушить НАТО, отмечает The Washington Post. Он, в частности, угрожал „поощрять Россию“ атаковать те страны альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед НАТО.
По данным The Washington Post, в администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что смогут склонить Трампа на свою сторону, если тот возглавит США. В свою очередь российская элита надеется, что если Трамп снова станет президентом, то у Москвы появится возможность завершить российско-украинскую войну на своих условиях.
Победа Харрис также сулит перемены
DW со ссылкой на эту же статью The Washington Post уточняет, что в случае победы на президентских выборах в США 5 ноября Камалы Харрис в Европе также ожидают изменения курса Вашингтона - хотя и не столь радикального, как при Трампе. Некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты полагают, что на посту президента Харрис пойдет больше по стопам Барака Обамы, чем Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.
Советник Харрис по национальной безопасности Филипп Гордон - эксперт по Европе, который поддержал „устойчивую“ поддержку Украины. Однако при этом он также выступает за „более реалистичную сделку между Европой и Соединенными Штатами“, - отмечает WP.
„Одно ясно: мы не должны сидеть на месте как кролик, попавший под свет фар, - цитирует американское издание слова представителя министерства обороны Германии Михаэля Штемпфле (Michael Stempfle). - Кто бы ни победил на выборах, в будущем внимание США будет все больше приковано к Индо-Тихоокеанскому региону. Европейцам придется сделать еще больше для своей безопасности“.
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