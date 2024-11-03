ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ одержал четвертую победу подряд, обыграв латвийскую команду

В воскресенье, 3 ноября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги состоялся единственный матч, в котором „Кейла Кулбет“ на своей площадке одержал победу над латвийской командой „Огре“ со счётом 80:75. Игру в записи и видеообзор матча могут видеть все подписчики Delfi.