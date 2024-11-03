03.11.2024, 13:47
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ одержал четвертую победу подряд, обыграв латвийскую команду
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 3 ноября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги состоялся единственный матч, в котором „Кейла Кулбет“ на своей площадке одержал победу над латвийской командой „Огре“ со счётом 80:75. Игру в записи и видеообзор матча могут видеть все подписчики Delfi.
Первая четверть прошла в упорной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом хозяев — 24:23. Во второй четверти команда „Кейла Кулбет“ сумела наладить свою игру и сделать рывок 10:2, благодаря чему ушла на перерыв, ведя со счётом 48:39.
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