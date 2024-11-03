СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ стремится к четвертой подряд победе в матче против латвийской команды

„Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, успешно начала свой путь в объединенной лиге, одержав три победы при двух поражениях. В данный момент команда находится в отличной форме, не знавая неудач на протяжении трех матчей подряд. За последние две недели баскетболисты из Кейла одержали уверенные победы над „Латвийским университетом“, Кейлаской баскетбольной школой и „Виймси“.