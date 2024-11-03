Баскетбол
03.11.2024, 13:47

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ стремится к четвертой подряд победе в матче против латвийской команды

 
Начало в 17:30
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в эстоно-латвийской баскетбольной лиге состоится единственный матч, в котором „Кейла Кулбет“ примет у себя латвийскую команду „Огре“. Игра начнется в 17:30, и её прямая трансляция будет доступна подписчикам Delfi.

„Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, успешно начала свой путь в объединенной лиге, одержав три победы при двух поражениях. В данный момент команда находится в отличной форме, не знавая неудач на протяжении трех матчей подряд. За последние две недели баскетболисты из Кейла одержали уверенные победы над „Латвийским университетом“, Кейлаской баскетбольной школой и „Виймси“.

Латвийский клуб „Огре“ показал неплохие результаты, выиграв четыре из своих семи матчей. В последних двух турах команда потерпела поражения от рижского ВЭФа и „Калева/Крамо“, однако ранее одержала уверенную домашнюю победу над „ТалТехом/Алексела“ со счётом 86:66.

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