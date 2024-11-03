Внезапная смерть 17-летней школьницы, как вербуют граждан Эстонии, последнее офисное здание советской эпохи. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
С 31 октября в продаже по всей Эстонии доступен новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Что известно о 10 000 граждан Эстонии, которые живут в России, и какую угрозу они представляют?
Как жителей нашей страны вербуют для совершения взрывов и убийств
Абсурдная ситуация: студенты IT-специальностей не могут найти работу в Эстонии
Какая судьба ждет последнее офисное здание советской эпохи в центре Таллинна?
От чего внезапно умерла 17-летняя школьница?
Уникальная профессия: как женщина с самым острым слухом в Эстонии помогает раскрывать преступления
Большой кроссворд! Главный приз - 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ, мы разыграем три годовых подписки на RusDelfi!
и многое другое.
„Эстонский экспресс“ — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.
Новый номер ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.