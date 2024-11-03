Эстонский Экспресс
03.11.2024, 13:28

Внезапная смерть 17-летней школьницы, как вербуют граждан Эстонии, последнее офисное здание советской эпохи. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Kollaaz

С 31 октября в продаже по всей Эстонии доступен новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Что известно о 10 000 граждан Эстонии, которые живут в России, и какую угрозу они представляют?

  • Как жителей нашей страны вербуют для совершения взрывов и убийств

  • Абсурдная ситуация: студенты IT-специальностей не могут найти работу в Эстонии

  • Какая судьба ждет последнее офисное здание советской эпохи в центре Таллинна?

  • От чего внезапно умерла 17-летняя школьница?

  • Уникальная профессия: как женщина с самым острым слухом в Эстонии помогает раскрывать преступления

  • Большой кроссворд! Главный приз - 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ, мы разыграем три годовых подписки на RusDelfi!

и многое другое.

„Эстонский экспресс“ — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.

Новый номер ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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