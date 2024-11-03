Наводнения в Валенсии: в район бедствия направлены 10 тыс. военных и полицейских, испанцы критикуют власти за медленную реакцию

По словам наших корреспондентов, многие местные жители считают, что власти недостаточно быстро отреагировали на стихийное бедствие и своевременно не предупредили их об угрозе.

Как рассказал Би-би-си журналист Пако Полит из Валенсии, войска могут привести с собой крайне необходимую тяжелую технику, в том числе бульдозеры и грузовики, ускорить спасательную операцию и сделать ее более организованной.

В том числе сотрудники экстренных служб откачивают воду из подземных тоннелей и автомобильных парковок, где в момент наводнения могли находиться люди.

Однако в пятницу власти объявили, что движение на местных дорогах будет ограничено: по их словам, машины волонтеров затрудняют доступ в пострадавшие регионы профессиональных спасателей.

На помощь спасателям по своей собственной инициативе отправляются тысячи добровольцев, которые организовали свои действия через социальные сети.

Множество городов остались без электричества и водоснабжения, там также нет продовольствия. Больше всего пострадали населенные пункты около города Валенсия.

Проливные дожди в Валенсии начались в понедельник и вызвали катастрофические наводнения, которые разрушали мосты, смывали автомобили и покрывали улицы слоем грязи.

По последним данным, в результате наводнений погибли 211 человек, сообщил Санчес. Это число еще может вырасти, поскольку поисковая операция продолжается.

В северо-восточных и южных районах Испании до воскресенья продолжат действовать предупреждения об экстремальных погодных условия. В субботу власти также предупредили об угрозе проливных дождей на Балеарских островах, а также в Каталонии.

Он назвал наводнения в Валенсии наиболее серьезным стихийным бедствием из всех, которые Испания переживала в этом веке.

„Мы говорим о самой масштабной операции экстренных служб и армии, которая когда-либо проводилась в нашей стране в мирное время“, — сказал при этом Санчес.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пострадавшие регионы отправятся 5 тыс. военнослужащих и столько же сотрудников полиции. Таким образом общее число представителей силовых структур, принимающих участие в ликвидации последствий наводнения, составит 17,5 тыс.

Ампаро Андрес, которая более 40 лет содержит магазин в Валенсии, сказала Би-би-си, что во время наводнения вода дошла до ее горла и она подумала, что утонет.

„По крайней мере я жива, но я все потеряла: и бизнес, и дом, — говорит она. — А власти ничего не делают. Только молодежь нам помогает“.

Еще один местный житель Хуан Перес, вернувшийся в свой затопленный дом, рассказал: „Вся моя жизнь, все воспоминания… Здесь жили мои родители. И за одну ночь все исчезло“.

Экстренные службы Валенсии отправили на мобильные телефоны оповещение о стихийном бедствии во вторник после 20:00 по местному времени. Но к этому моменту во многих районах уровень воды уже резко поднимался, что в некоторых случаях уже приводило к серьезным повреждениям.

Хуан Гонсалес, житель города Альдая с населением около 30 тыс. человек, сказал Би-би-си, что властям было известно об угрозе внезапных наводнений в этом регионе. „Просто возмутительно, что наша местная администрация ничего не сделала, хотя и знала, что это должно произойти“, — говорит он.

Жители города Пайпорта, где в результате наводнения погибли более 60 человек, считают, что помощь поступает крайне медленно. „Пожарных мало, лопаты пока не привезли“, — сказал агентству AFP 33-летний фармацевт Пако Клементе, помогавший очистить дом своего друга от грязи.

Испанцы также критикуют федеральное правительство в Мадриде за то, что оно не задействовало армию раньше и отклонило предложение Франции отправить на помощь спасателям 200 сотрудников своих пожарных служб.

Мало дождя в течение года

Санчес, впрочем, обещает сделать все возможное для помощи пострадавшим от наводнения.

А заместитель руководителя администрации Валенсии Сюзанна Камареро сказала журналистам, что все необходимое „с самого первого дня“ доставляется во все районы, куда можно было добраться. Но вполне понятно, что местные жители просят большего, добавила она.