ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (984-й день) | Google обновил карты и случайно опубликовал спутниковые снимки военных объектов Украины

Власти Киева сообщают о сбитых российских дронах. „Ночью в Киеве работала ПВО по вражеским БПЛА. В результате боевой работы произошло падение обломков в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах города“, — заявила городская военная администрация. По её данным, в Голосеевском и Деснянском районах обломки упали на открытой местности. Возникли пожары, они были потушены. Информации о пострадавших или разрушениях нет. „В Шевченковском районе в результате падения обломков повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода. Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи. Пожаров и пострадавших нет“, — говорится в сообщении.

В Крыму в ночь на 3 ноября местные жители сообщали о взрывах. По данным издания „Крымский ветер“, громкие взрывы слышали в Севастополе, в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Сакском и Красногвардейском районах. Власти аннексированного полуострова об атаках в регионе не сообщали.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение ночи 19 украинских беспилотников, большинство из которых оказались на территории Ростовской области (также дроны, согласно сообщению, были сбиты в Белгородской и Волгоградской областях). Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что 16 беспилотников сбили в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений, по его словам, нет.

Проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, заявил, что Россия оккупировала Кураховку и Шахтерское в Донецкой области. Накануне о занятии Кураховки объявило Минобороны РФ. Кураховка расположена рядом с городом Курахово — главным логистическим узлом ВСУ в южной части Донбасса.