ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (984-й день) | Google обновил карты и случайно опубликовал спутниковые снимки военных объектов Украины
Подводим итоги очередного дня войны.
Что нового к концу дня
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что после обновления карт Google на них появились фото военных объектов Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что после обновления карт Google на них появились снимки, „на которых видно размещение военных систем“ Украины. „Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого“, — иронично написал он. Позднее он уточнил, что представители Google связались с ним и сообщили, что „уже работают над исправлением ситуации“.
Главное к середине дня
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за минувшую неделю армия РФ сбросила на украинские регионы более 900 бомб, запустила по Украине около 30 ракет и почти 500 беспилотников. Большинство ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры, добавил он. „И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности“, — заявил Зеленский.
Российские военные захватили поселок Вишневое, заявило Минобороны РФ. Этот населенный пункт находится неподалеку от города Селидово в Донецкой области.
Мирный житель хутора Киселев в Белгородской области погиб в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, при обстреле со стороны ВСУ в поселке Октябрьский ранения получили еще четыре мирных жителя.
Рамзан Кадыров наградил свою старшую дочь медалью за „укрепление отношений“ между Чечней и аннексированной ДНР. 26-летняя Айшат Кадырова рассказала о том, что получила медаль „Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова“, в своем инстаграме. ЧГТРК „Грозный“ сообщила, что награду старшей дочери Кадырова присвоили за „заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений“ между Чечней и аннексированной ДНР, а также за „поддержание духа“ участников войны против Украины. С 2021 года Айшат Кадырова возглавляла министерство культуры Чеченской Республики, получив на этой должности звание заслуженного работника культуры региона. В октябре 2023 года она стала вице-премьером Чечни по социальным вопросам. В том же месяце ей присвоили звание народной артистки Чеченской Республики. У Айшат Кадыровой не меньше семи наград — в том числе медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ и „Орден Дружбы“, учрежденный в ДНР.
Главное за ночь и утро
Воздушные силы Украины: в ночь на субботу Украина была атакована 96 дронами и ракетой. В ночь на 3 ноября 2024 года российские военные нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 96 ударными беспилотниками, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины. Силам ПВО удалось сбить управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 66 дронов в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В сводке также говорится, что 27 беспилотников были локально потеряны, еще один улетел в Беларусь. Два дрона пока остаются в воздушном пространстве Украины.
Власти Киева сообщают о сбитых российских дронах. „Ночью в Киеве работала ПВО по вражеским БПЛА. В результате боевой работы произошло падение обломков в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах города“, — заявила городская военная администрация. По её данным, в Голосеевском и Деснянском районах обломки упали на открытой местности. Возникли пожары, они были потушены. Информации о пострадавших или разрушениях нет. „В Шевченковском районе в результате падения обломков повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода. Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи. Пожаров и пострадавших нет“, — говорится в сообщении.
В Крыму в ночь на 3 ноября местные жители сообщали о взрывах. По данным издания „Крымский ветер“, громкие взрывы слышали в Севастополе, в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Сакском и Красногвардейском районах. Власти аннексированного полуострова об атаках в регионе не сообщали.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение ночи 19 украинских беспилотников, большинство из которых оказались на территории Ростовской области (также дроны, согласно сообщению, были сбиты в Белгородской и Волгоградской областях). Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что 16 беспилотников сбили в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений, по его словам, нет.
Проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, заявил, что Россия оккупировала Кураховку и Шахтерское в Донецкой области. Накануне о занятии Кураховки объявило Минобороны РФ. Кураховка расположена рядом с городом Курахово — главным логистическим узлом ВСУ в южной части Донбасса.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина „всегда готова к проведению обменов военнопленными“ и что он „желает получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть“. Так Лубинец отреагировал на сообщение МИД РФ, согласно которому Украина в 2024 году якобы отказалась принять около 700 военнопленных.
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