Лукашенко идет на выборы вместе со своим фан-клубом. Что говорят „конкуренты“ политика о нем самом?
Выборы президента могут считаться демократическими в том случае, если они проводятся справедливо, а гражданам действительно есть из чего выбирать. Формально в январе 2025 года белорусам как будто даже предоставят такую возможность — ЦИК уже зарегистрировал инициативные группы четырех возможных кандидатов: Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Ольги Чемодановой. А еще четыре заявления находятся на рассмотрении. Но фактически выборы в таком виде — это фикция, даже если не обращать внимание на проблему вероятных фальсификаций. Ведь все три претендента, инициативные группы которых уже зарегистрированы, регулярно заявляют о полной поддержке Лукашенко и ключевых направлений его политики, из-за чего совершенно непонятно, зачем эти люди в таком случае вообще выдвинули свои кандидатуры. Портал „Зеркало“ собрал такие примеры.
Олег Гайдукевич: „Лично мне Лукашенко импонировал с самого начала“
На прошлой неделе, 23 октября, в эфире ОНТ глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич похвалил „осторожную“ внешнеполитическую деятельность своего будущего конкурента по предвыборной гонке:
— Для любого президента, для любого лидера самое главное — человеческая жизнь. Я всегда все проецирую на Беларусь. И иногда слышу: „Лукашенко осторожный, какие-то делает осторожные заявления“. Да не осторожный он, а умный!
А 20 августа Гайдукевич в эфире „Альфа Радио“ рассказал о миролюбивых инициативах человека, сделавшего Беларусь соучастницей российского вторжения в Украину:
— Александр Лукашенко транслирует Западу: мы не поддаемся на ваши провокации. <…> Александр Лукашенко борется за мир в Европе.
В июне 2024 года „Минск-Новости“ опубликовали воспоминания Гайдукевича о 1990-х годах. Хотя его отец Сергей Гайдукевич на первых президентских выборах входил в штаб другого кандидата, Вячеслава Кебича, 17-летний будущий депутат, по его словам, уже тогда был сторонником Лукашенко:
— А лично мне Александр Лукашенко, ворвавшийся в тогдашнюю пресную белорусскую политику как метеор, импонировал с самого начала. Он с ходу начал говорить то, чего другие боялись.
Чуть раньше, в мае (тоже в эфире „Альфа Радио“) Олег Гайдукевич похвалил своего нынешнего политического конкурента за особое внимание к внутренним проблемам страны, которое тот, по его мнению, проявляет:
— Очень важно, что президент озабочен не только геополитикой. [Президент Франции Эмманюэль] Макрон, например, занят только геополитикой. Президент Литвы вообще забыл о своей стране, занимается только великими вещами. <…> Наш президент озабочен реальной жизнью страны. Он живет вместе с белорусами, тем, чем живут они. А чем живет каждая белорусская семья? В первую очередь каждая белорусская семья хочет мира, зарплат, строительства квартиры, чтобы работала система здравоохранения, образования, чтобы деток можно было отправить в какой-то физкультурно-оздоровительный центр, чтобы был Дом культуры, чтобы можно было отдохнуть, нормально жить. Хочется, чтобы страна процветала. И наш президент этим занят.
Почему Гайдукевич теперь выставил свою кандидатуру на выборы, если во всем согласен с Лукашенко, он аргументированно не пояснял. Когда глава ЛДПБ объявил о своем выдвижении, прозвучала лишь следующая фраза: „Я хочу, чтобы врагов тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах“. Возможно, именно в этом и будет заключаться роль политика во время будущей кампании.
Александр Хижняк: Лукашенко — „правильный выбор“
Судя по всему, участие председателя провластной Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка в президентской гонке стала неожиданностью для него самого. Всего неделю назад он заявлял, что его партия поддержит на выборах Александра Лукашенко. Похоже, что желающих стать спойлерами последнего на нынешних выборах было очень мало — и Хижняка попросили передумать.
В ноябре 2023 года Хижняк фактически одобрил инициированную Лукашенко зачистку политического поля страны от оппозиционных партий и организаций. После встречи руководителей провластных партий, уцелевших после процедуры перерегистрации, с Лукашенко он заявил:
— Вы видите, что происходит в мире. Люди становятся более просвещенными в части доступа к информации, аналитике. И это приходится учитывать, потому что просто так сегодня к людям не выйдешь. И глава государства обратил внимание на необходимость профессионализма: люди должны знать, что делают, обладать соответствующей информацией, компетенцией — тогда и будет результат.
В феврале 2024 года, комментируя единый день голосования (тогда в стране выбирали депутатов парламента и местных Советов), Хижняк назвал Лукашенко „сильным лидером“ и заявил, что будто бы поддержавший политика народ Беларуси „сделал правильный выбор“.
Ольга Чемоданова: Любое выступление Лукашенко — „волнительное событие“
Главный идеолог Минска, а до октября 2021 года пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своих публичных выступлениях Лукашенко практически боготворит. Вот так женщина, оправдывавшая убийц Романа Бондаренко и называвшая их „неравнодушными гражданами“, которые „пытались восстановить порядок“, отзывалась о Лукашенко и его речах в марте 2023 года, накануне его послания к народу и парламенту:
— Мне кажется, любое выступление главы государства — это всегда очень трепетный, волнительный момент. Безусловно, это каждый год посыл в будущее. Мы сравниваем предыдущие послания, мы вспоминаем те акценты, которые были расставлены главой государства. И сегодня подводим итоги тому, что сделано. Каждое слово, которое сегодня будет произнесено нашим президентом, конечно, это уже послание к действию. Для меня это не просто волнительное событие, а, скорее, переосмысление того, что у нас происходило раньше, как мы живем сегодня. Конечно, с верой идем в будущее. Уверена, что глава государства сегодня расставит верные акценты.
Чемоданова постоянно ссылается на мнение Лукашенко, выставляя его как истину в последней инстанции и обязательное руководство к действию. В мае 2024 года в интервью для „Минск-Новостей“ она назвала заслугами Лукашенко то, что в Беларуси развивается экономика, а дети ходят в школу „в мирной и безопасной стране“.
Еще четыре варианта — без особых отличий
К трем „конкурентам“, о которых мы рассказали выше, могут добавиться еще три — их заявления находятся на рассмотрении в ЦИК. Вот только, судя по высказываниям этих людей, сильной разницы белорусские избиратели не почувствуют.
Первая из вероятных „альтернатив“ — бывший начальник Военной академии Беларуси, генерал-майор в отставке Сергей Бобриков, который второй срок возглавляет провластный Белорусский союз офицеров. Под его руководством эта организация безо всяких оговорок поддерживает действующую власть. Так, в обращении XI съезда БСО его участники цитировали фразу Лукашенко из предвыборной кампании 2020 года „Любимую не отдают“ и называли политика „нашим Главнокомандующим“.
Самому Бобрикову, по его словам, „посчастливилось“ участвовать во всех Всебелорусских народных собраниях, на которые свозят сторонников Александра Лукашенко.
Еще одна подавшая заявление в ЦИК, Анна Канопацкая, стоит в списке нынешних спойлеров Лукашенко особняком и на первый взгляд как будто может даже показаться реальной альтернативой политику. После парламентских выборов 2016 года женщину называли одним из двух оппозиционных депутатов в Палате представителей. Перед президентскими выборами 2020 года, в которых Канопацкая тоже участвовала, она критиковала Лукашенко и называла его диктатором, а также утверждала, что из-за ее политической позиции она подвергалась репрессиям и была вынуждена отправить детей учиться за границу.
В предвыборном выступлении на БТ Канопацкая утверждала, что „действующая власть“ идет по пути вымирания, деградации, самоизоляции и окружения себя кольцом врагов. В вину режиму Лукашенко ставила то, что Беларусь за время его правления потеряла более миллиона человек, оказалась в чудовищной демографической яме, получила отсталую промышленность, неэффективное сельское хозяйство, полузадушенный частный сектор, гигантский внешний долг, огромные административный и репрессивный аппараты, бедное население — и авторитарного лидера во главе.
Себя же она называла единственным оппозиционным проевропейским политиком и соперником „действующего президента“.
Впрочем, основания для того, чтобы называть Канопацкую кандидатом-спойлером, тоже были. Она повторяла нарративы государственной пропаганды и бездоказательно утверждала, что все остальные кандидаты на выборах связаны с „кукловодами“, то есть управляются российскими олигархическими структурами. Она же еще будучи депутатом разработала и внесла на рассмотрение в парламент проект закона о гарантиях Лукашенко и его семье после его ухода с поста.
Вдобавок уже после выборов и подавления главной волны протестов против фальсификации и насилия со стороны силовиков, в феврале 2021 года, Канопацкая согласилась выступить в качестве гостя на Всебелорусском народном собрании, чем, по некоторым оценкам, помогла властям легитимизировать этот орган. Экс-кандидат в президенты Канопацкая назвала собравшихся там сторонников Лукашенко „победителями“, заявила, что их „оказалось больше“ и они „оказались сильней, сплоченней, организованней“. Эта часть ее выступления сорвала аплодисменты.
Последняя вероятная кандидатура — могилевская предпринимательница Диана Ковалева. Никакой информации о ее предыдущих заявлениях о власти или вообще взглядах мы не нашли — похоже, в случае регистрации выборы президента вообще станут для нее началом политической карьеры. Судя по информации из открытых источников, полная тезка женщины имела ИП в Могилеве, сдавала людям жилье на короткий срок. Правда, юрлицо было ликвидировано еще в 2021 году.
Впрочем, даже не зная ничего об этой потенциальной претендентке на президентский пост, можно с большой долей вероятности предположить, что ее позиция в нынешних выборах вряд ли будет серьезно отличаться от той, которую озвучивают другие „конкуренты“.
Последним на момент публикации свои документы в ЦИК подал первый секретарь ЦК провластной Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков. Совсем недавно он заявлял, что страна под руководством Лукашенко „достигла признания, уважения, авторитета на международной арене“.
— Сегодня, как некогда великий Советский Союз, для многих в мире мы являемся ориентиром прогресса и борьбы за справедливый миропорядок против империализма, неоколониализма и фашизма, — утверждал политик. — Мы сохранили лучшие советские традиции, и за это мы, коммунисты, и те, кто не отказался от идеалов социальной справедливости, народовластия и дружбы народов, благодарим президента Беларуси Александра Лукашенко.
А после своего избрания на партийный пост заявлял следующее:
— Я хочу подчеркнуть, что КПБ всегда занимала открытую и принципиальную позицию по поддержке политического курса главы государства, всецело созвучного с программой партии по построению общества социальной справедливости и истинного народовластия.
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