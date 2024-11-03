Лукашенко идет на выборы вместе со своим фан-клубом. Что говорят „конкуренты“ политика о нем самом?

— Очень важно, что президент озабочен не только геополитикой. [Президент Франции Эмманюэль ] Макрон , например, занят только геополитикой. Президент Литвы вообще забыл о своей стране, занимается только великими вещами. <…> Наш президент озабочен реальной жизнью страны. Он живет вместе с белорусами, тем, чем живут они. А чем живет каждая белорусская семья? В первую очередь каждая белорусская семья хочет мира, зарплат, строительства квартиры, чтобы работала система здравоохранения, образования, чтобы деток можно было отправить в какой-то физкультурно-оздоровительный центр, чтобы был Дом культуры, чтобы можно было отдохнуть, нормально жить. Хочется, чтобы страна процветала. И наш президент этим занят.

Чуть раньше, в мае (тоже в эфире „Альфа Радио“) Олег Гайдукевич похвалил своего нынешнего политического конкурента за особое внимание к внутренним проблемам страны, которое тот, по его мнению, проявляет:

— А лично мне Александр Лукашенко, ворвавшийся в тогдашнюю пресную белорусскую политику как метеор, импонировал с самого начала. Он с ходу начал говорить то, чего другие боялись.

В июне 2024 года „Минск-Новости“ опубликовали воспоминания Гайдукевича о 1990-х годах. Хотя его отец Сергей Гайдукевич на первых президентских выборах входил в штаб другого кандидата, Вячеслава Кебича , 17-летний будущий депутат, по его словам, уже тогда был сторонником Лукашенко:

— Александр ­Лукашенко транслирует Западу: мы не поддаемся на ваши провокации. <…> Александр ­Лукашенко борется за мир в Европе.

— Для любого президента, для любого лидера самое главное — человеческая жизнь. Я всегда все проецирую на Беларусь. И иногда слышу: „Лукашенко осторожный, какие-то делает осторожные заявления“. Да не осторожный он, а умный!

Главный идеолог Минска, а до октября 2021 года пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своих публичных выступлениях Лукашенко практически боготворит. Вот так женщина, оправдывавшая убийц Романа Бондаренко и называвшая их „неравнодушными гражданами“, которые „пытались восстановить порядок“, отзывалась о Лукашенко и его речах в марте 2023 года, накануне его послания к народу и парламенту:

В феврале 2024 года, комментируя единый день голосования (тогда в стране выбирали депутатов парламента и местных Советов), Хижняк назвал Лукашенко „сильным лидером“ и заявил, что будто бы поддержавший политика народ Беларуси „сделал правильный выбор“.

— Вы видите, что происходит в мире. Люди становятся более просвещенными в части доступа к информации, аналитике. И это приходится учитывать, потому что просто так сегодня к людям не выйдешь. И глава государства обратил внимание на необходимость профессионализма: люди должны знать, что делают, обладать соответствующей информацией, компетенцией — тогда и будет результат.

В ноябре 2023 года Хижняк фактически одобрил инициированную Лукашенко зачистку политического поля страны от оппозиционных партий и организаций. После встречи руководителей провластных партий, уцелевших после процедуры перерегистрации , с Лукашенко он заявил:

Судя по всему, участие председателя провластной Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка в президентской гонке стала неожиданностью для него самого. Всего неделю назад он заявлял , что его партия поддержит на выборах Александра Лукашенко. Похоже, что желающих стать спойлерами последнего на нынешних выборах было очень мало — и Хижняка попросили передумать.

Почему Гайдукевич теперь выставил свою кандидатуру на выборы, если во всем согласен с Лукашенко, он аргументированно не пояснял. Когда глава ЛДПБ объявил о своем выдвижении, прозвучала лишь следующая фраза: „Я хочу, чтобы врагов тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах“. Возможно, именно в этом и будет заключаться роль политика во время будущей кампании.

— Мне кажется, любое выступление главы государства — это всегда очень трепетный, волнительный момент. Безусловно, это каждый год посыл в будущее. Мы сравниваем предыдущие послания, мы вспоминаем те акценты, которые были расставлены главой государства. И сегодня подводим итоги тому, что сделано. Каждое слово, которое сегодня будет произнесено нашим президентом, конечно, это уже послание к действию. Для меня это не просто волнительное событие, а, скорее, переосмысление того, что у нас происходило раньше, как мы живем сегодня. Конечно, с верой идем в будущее. Уверена, что глава государства сегодня расставит верные акценты.

Чемоданова постоянно ссылается на мнение Лукашенко, выставляя его как истину в последней инстанции и обязательное руководство к действию. В мае 2024 года в интервью для „Минск-Новостей“ она назвала заслугами Лукашенко то, что в Беларуси развивается экономика, а дети ходят в школу „в мирной и безопасной стране“.

Еще четыре варианта — без особых отличий

К трем „конкурентам“, о которых мы рассказали выше, могут добавиться еще три — их заявления находятся на рассмотрении в ЦИК. Вот только, судя по высказываниям этих людей, сильной разницы белорусские избиратели не почувствуют.

Первая из вероятных „альтернатив“ — бывший начальник Военной академии Беларуси, генерал-майор в отставке Сергей Бобриков, который второй срок возглавляет провластный Белорусский союз офицеров. Под его руководством эта организация безо всяких оговорок поддерживает действующую власть. Так, в обращении XI съезда БСО его участники цитировали фразу Лукашенко из предвыборной кампании 2020 года „Любимую не отдают“ и называли политика „нашим Главнокомандующим“.

Самому Бобрикову, по его словам, „посчастливилось“ участвовать во всех Всебелорусских народных собраниях, на которые свозят сторонников Александра Лукашенко.