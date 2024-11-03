03.11.2024, 11:34
В Кохтла-Ярве у гулявшего с собакой ребенка вырвали из рук поводок и украли французского бульдога(51)
ФОТО: Erakogu
В социальных сетях сообщается, что в Кохтла-Ярве, во время прогулки ребенка с собакой породы французский бульдог, неизвестные выхватили из рук поводок и скрылись с собакой.
Заводчица написала следующее:
„Украли девочку французского бульдога (на прогулке вырвали поводок у ребёнка,которая с ней гуляла). Может, кто-то заметил у соседей, что появилась новая взрослая собака, девочка французского бульдога тигрового окраса!“
Тех, кто видел похожую собаку, просят позвонить по номерам телефонов +37253491739, +37129715420 (Латвия).
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