В Кохтла-Ярве у гулявшего с собакой ребенка вырвали из рук поводок и украли французского бульдога

Заводчица написала следующее:

„Украли девочку французского бульдога (на прогулке вырвали поводок у ребёнка,которая с ней гуляла). Может, кто-то заметил у соседей, что появилась новая взрослая собака, девочка французского бульдога тигрового окраса!“

Тех, кто видел похожую собаку, просят позвонить по номерам телефонов +37253491739, +37129715420 (Латвия).

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