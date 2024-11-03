Трамп или Харрис: кто сделает Америку и мир беднее?

О том, что уже наобещали кандидаты, что они реально могут изменить и кто это будет делать (Илон Маск) — чуть ниже. А пока о том, что повлияет на американскую и мировую экономику гораздо больше любых экономических программ. Вот что говорят экономисты, отмеченные Нобелевской премией.

Экономическая программа Трампа радикальнее того, что предлагает Харрис, однако система сдержек и противовесов в американской власти исключает резкие движения. Для радикального снижения налогов или бюджетных расходов требуется согласие Конгресса, и чем радикальнее — тем единодушнее.

Проблемы в США чреваты спадом в Европе (второй после США экономике) и еще больнее ударят по Китаю и другим развивающимся странам, что наглядно продемонстрировал начавшийся в США финансовый кризис 2008 года, последствия которого мир разгребает до сих пор.

А во-вторых, когда Америка чихает, развитые страны простужаются, а развивающиеся валятся с гриппом. США — крупнейшая экономика и финансовый мотор планеты, важнейший рынок сбыта и крупнейший производитель нефти и газа. Доллар — главная резервная и расчетная валюта в мире.

Когда американцев спрашивают , что прежде всего повлияет на их решение проголосовать за Трампа или Харрис, большинство ставит на первое место именно экономику. Все остальные проблемы: угроза демократии, иммиграция, аборты, оружие, Россия, Ближний Восток и прочая — далеко позади.

Об экономике почти не говорили. Однако именно она имеет определяющее значение для этих выборов. По двум причинам.

Историческая избирательная кампания запомнилась всем политической шумихой, взаимными обвинениями в фашизме и марксизме, разговорами о кризисе американской демократии и грядущей гражданской войне.

Кто прав? И почему главное экономическое последствие эпохальных выборов президента США 5 ноября не имеет никакого отношения к экономическим программам и командам Харрис и Трампа?

„Важнейшие условия для процветания экономики — верховенство закона и определенность, экономическая и политическая. Трамп угрожает и тому, и другому“, — предупредили два десятка нобелевских экономистов в открытом письме перед голосованием.

Основа современной экономики — потребление и инвестиции. Неопределенность заставляет людей меньше тратить, бизнес — откладывать проекты и увольнять людей. Верховенство закона и демократические институты гарантируют сохранность частной собственности на Западе, что научно доказал один из подписантов письма Дарон Асемоглу — лауреат Нобеля по экономике за 2024 год.

Трамп для экономистов олицетворяет неопределенность. Он так и не признал поражение на предыдущих выборах и по ходу нынешней кампании неоднократно обещал радикальные перемены. Что из оброненного на митингах станет реальностью, неизвестно. Но эта неизвестность не прибавляет определенности.

Что обещает Трамп

Трамп обещает масштабно снизить налоги, решительно урезать социальные расходы, сократить госрегулирование, отменить „зеленые“ законы Байдена и снять все ограничения для нефтяников и газовиков. И еще много чего, для чего ему потребуется такое же количество сторонников радикальных перемен в консервативном двухпартийном Сенате, в чем есть сомнения.

А вот в чем сомнений нет, так это в его способности задействовать президентские полномочия для выполнения двух главных предвыборных обещаний, имеющих решающее значение для американской экономики и мира в целом.

Первое — торговая война с Китаем и Европой. Трамп собирается эскалировать ее. В первый приход в Белый дом он обложил все китайские товары пошлиной в 25% и повысил ряд пошлин на европейские товары. Наказать Китай и Евросоюз не получилось, поскольку за все заплатили американские потребители.