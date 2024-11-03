Карол Метс помог своему клубу одержать вторую победу в немецкой Бундеслиге

На 20-й минуте выездного матча „Санкт-Паули“ вышел вперед благодаря точному удару Оладапо Афолайяна, который одним касанием отправил мяч в верхний угол. Несмотря на настойчивые попытки „Хоффенхайма“ сравнять счет перед своими болельщиками, им не удалось прорвать защиту „Санкт-Паули“. Гости укрепили свое преимущество и одержали победу со счетом 2:0 благодаря голу Андреаса Альберса на добавленных ко второму тайму минутах.

Метс, вышедший в стартовом составе, отыграл весь матч, как обычно. Однако главной звездой „Санкт-Паули“ стал вратарь Никола Василь, который спас команду, совершив шесть сейвов.

„Санкт-Паули“ поднялся в турнирной таблице, сравнявшись с „Хоффенхаймом“ на 15-й позиции — у обеих команд теперь по восемь очков.

Турнирная таблица:

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