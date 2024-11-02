Ла Лига: Карл Якоб Хейн пропустил с пенальти, а „Вальядолид“ потерпел минимальное поражение от „Осасуны“

В первом тайме Хейн продемонстрировал великолепную реакцию, отразив удар Брайана Сарагосы. Однако вскоре после этого был назначен пенальти в пользу „Осасуны“ за фол на Анте Будимире. Сам Будимир подошел к мячу и точно пробил, разведя мяч и Хейна по углам, что позволило его команде выйти вперед со счетом 1:0.

Во втором тайме „Осасуна“ в основном контролировала игру. Хейн еще дважды выручил свою команду, хотя эти сейвы были довольно стандартными. Один раз „Вальядолид“ также спасла штанга. В итоге „Осасуна“ смогла удержать преимущество и одержала победу со счетом 1:0.

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„Вальядолид“ потерпел восьмое поражение в сезоне и сейчас занимает 19-е место в турнирной таблице с восемью очками, находясь на предпоследней позиции. В свою очередь, „Осасуна“ временно поднялась на четвертое место, набрав 21 очко.

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