Товарооборот между РФ и ЕС упал до минимума за четверть века

Поставки товаров из европейских стран в Россию по итогам августа 2024 года сократились по сравнению с июлем на 18 процентов, до 2,5 млрд евро, следует из данных на сайте статистической службы Европейского Союза - Евростата. В 2021 году, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, объемы европейского импорта были втрое большими - до 8 млрд евро в месяц. Общий товарооборот между Россией и Евросоюзом скатился на уровни 1999 года, составив в августе 2024-го 5,1 млрд евро. Просел на 12 процентов и российский экспорт в европейские страны - до 2,6 млрд евро, пишет DW.

Интернет-издание The Moscow Times (МТ) приводит данные российской таможенной статистики: поставки товаров из Европы в первые восемь месяцев 2024 года упали на 10,8 процента, до 43,9 млрд евро. Кроме того, на фоне проблем с проведением платежей из России упали показатели импорта практически из всех регионов мира: из Азии - на 4,6%, до 108,1 млрд евро; из стран Южной и Северной Америки - на 9,9%, до 8,5 млрд евро; из Африки - на 3,4%, до 2 млрд евро.

Прогноз для российского потребителя неутешителен

Тенденция к дальнейшему сокращению потока российско-европейской торговли, судя по всему, в ближайшее время продолжится еще большими темпами, пишет МТ. В первую очередь это связано с ограничением трансграничных платежей „Райффайзенбанком“ - последним крупным банком ЕС, все еще продолжающим работать на российском рынке. По данным источников The Moscow Times, в связи с требованиями Европейского центробанка „Райффайзенбанк“ с сентября начал сворачивать бизнес в РФ и намерен оставить возможность торговых операций лишь для небольшого числа крупных компаний, что ударит в первую очередь по импортерам потребительских товаров.