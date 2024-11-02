ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (983-й день) | Россия атаковала Украину 71 беспилотником, Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ
Подводим итоги очередного дня войны.
Украинская разведка утверждает, что Россия перебросила на украинскую границу 7 тыс. военных из КНДР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что за последнюю неделю октября Россия перебросила в районы около украинской границы более 7 тыс. военнослужащих из Северной Кореи.
По сведениям ГУР, войска из КНДР перевозили на 28 военно-транспортных самолетах, и у них на вооружении будут 60-мм минометы, автоматы пулеметы и снайперские винтовки.
В среду Южная Корея заявила, что в Россию прибыли 11 тыс. военнослужащих их КНДР, а около 3 тыс. из них уже находятся в западной части страны и проходят обучение.
По данным Сеула, часть войск может быть направлена в Курскую область, а часть в Донбасс.
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что КНДР планирует создать по меньшей мере пять подразделений численностью по 2-3 тыс. военнослужащих, которые войдут в российские части, чтобы скрыть их присутствие, и будут иметь документы и форму РФ.
Президент России Владимир Путин недавно не стал отрицать отправку войск КНДР, заявив, что только Москва и Пхеньян должны решать, как именно они сотрудничают в военной области.
В ночь на субботу Россия атаковала Украину 71 беспилотником, 65 было сбито или потеряно — ВСУ
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на субботу российские военные атаковали четыре области Украины 71 ударным беспилотником типа „шахед“.
По сведениям украинских военных, 39 беспилотников были сбиты, а 21 — „локационно потерян“ (такую формулировку ВСУ употребляют, когда цель исчезает с радаров). Еще пять дронов, по данным Воздушных сил, „вернулись в Россию“.
В результате падения обломков дронов повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях, пишут ВСУ.
Ранее власти Киева сообщали, что в украинской столице обломки беспилотников упали в шести районах, в результате чего в одном из жилых домов начался пожар, было повреждено офисное здание, а также автомобили.
Сообщается об одном пострадавшем.
Украинские военные пишут, что сейчас атака украинских регионов беспилотниками продолжается. Воздушная тревога объявлена в нескольких центральных и восточных областях.
Удар дронов по Киеву: повреждены жилой дом и офисное здание, пострадали два человека
В результате удара российских беспилотников в Киеве поврежден 16-этажный жилой дом, а также офисное здание, пострадали по меньшей мере два человека, сообщила администрация украинской столицы.
Как сказано в сообщении киевской полиции, в Святошинском районе Киева из-за падения обломков дрона загорелись квартиры на верхних этажах жилой многоэтажки.
Госпитализировал один полицейский, который помогал жителям здания, по предварительным данным, у него — отравление продуктами горения. Пострадала еще одна жительница Святошинского района, ей оказана помощь без госпитализации, пишет полиция Киева.
Кроме того, как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание, в результате чего загорелся один из этажей.
Киевская полиция пишет, что обломки упали в шести районах города, все пожары уже потушены. Были повреждены автомобили, в некоторых жилых домах выбиты окна.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что атака дронов по украинским регионам, в том числе по Киеву, продолжается. На территории большей части центральной Украины объявлена воздушная тревога.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 425 млн долларов
Министерство обороны США в пятницу объявило о новом пакете военной помощи Украине на 425 млн долларов, в который войдут, в частности, зенитные ракеты, снаряды и бронетраспортеры.
В своем пресс-релизе Пентагон сообщает, что новый пакет включает, в частности
ракеты для зенитных систем NASAMS
ракеты для переносных зенитных комплексов Stinger
ракеты для комплексов HIMARS
боеприпасы для самолетов
аппаратуру и боеприпасы для борьбы с дронами
снаряды калибрами 155 и 105 мм
противотанковые ракеты для Javelin и других систем
бронетранспортеры Stryker
стрелковое оружие и патроны к нему.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 ноября силы ПВО сбили 39 российских дронов из 71. Беспилотники сбили в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за атаки российских беспилотников есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Также повреждения зафиксировали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ, запрещающий бойцам спецназа „Ахмат“ брать в плен украинских военных. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 2 ноября, утверждая, что решение принято по просьбе украинских граждан, которые написали ему более двух тысяч писем, прося о возможности сдаться в плен для сохранения жизни. Об этом пишет DW.
Кадыров не предоставил доказательства этих обращений, но заявил, что ранее действующий приказ отменен и те, кто желает сдаться, смогут выжить. Запрет на пленение был введен после атаки дрона на Российский университет спецназа в Гудермесе, о которой Кадыров заявил, что привела к жертвам среди пленных ВСУ. Университет готовит военнослужащих для участия в конфликте против Украины.
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