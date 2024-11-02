ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (983-й день) | Россия атаковала Украину 71 беспилотником, Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

Украинская разведка утверждает, что Россия перебросила на украинскую границу 7 тыс. военных из КНДР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что за последнюю неделю октября Россия перебросила в районы около украинской границы более 7 тыс. военнослужащих из Северной Кореи.

По сведениям ГУР, войска из КНДР перевозили на 28 военно-транспортных самолетах, и у них на вооружении будут 60-мм минометы, автоматы пулеметы и снайперские винтовки.

В среду Южная Корея заявила, что в Россию прибыли 11 тыс. военнослужащих их КНДР, а около 3 тыс. из них уже находятся в западной части страны и проходят обучение.

По данным Сеула, часть войск может быть направлена в Курскую область, а часть в Донбасс.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что КНДР планирует создать по меньшей мере пять подразделений численностью по 2-3 тыс. военнослужащих, которые войдут в российские части, чтобы скрыть их присутствие, и будут иметь документы и форму РФ.

Президент России Владимир Путин недавно не стал отрицать отправку войск КНДР, заявив, что только Москва и Пхеньян должны решать, как именно они сотрудничают в военной области.

В ночь на субботу Россия атаковала Украину 71 беспилотником, 65 было сбито или потеряно — ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на субботу российские военные атаковали четыре области Украины 71 ударным беспилотником типа „шахед“.

По сведениям украинских военных, 39 беспилотников были сбиты, а 21 — „локационно потерян“ (такую формулировку ВСУ употребляют, когда цель исчезает с радаров). Еще пять дронов, по данным Воздушных сил, „вернулись в Россию“.

В результате падения обломков дронов повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях, пишут ВСУ.

Ранее власти Киева сообщали, что в украинской столице обломки беспилотников упали в шести районах, в результате чего в одном из жилых домов начался пожар, было повреждено офисное здание, а также автомобили.

Сообщается об одном пострадавшем.