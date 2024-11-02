Правдиво ли видео о том, что в Курской области погиб родственник Шакиры, воевавший в ВСУ?

На пятой секунде видео появляется фотография военных, в руках у которых украинский флаг, а позади — знамя с надписью „Карпатська Січ“. Именно в этот момент в субтитрах упоминается Рафаэль Мебарак Риполь.

Якобы погибшего в Курской области родственника Шакиры зовут Рафаэль Мебарак Риполь, ему был 31 год. В вирусном видео говорится, что он cousin-in-law певицы — так в английском языке могут называть либо мужа двоюродной сестры, либо двоюродного брата супруга. Второй вариант не подходит — в 2022 году Шакира объявила о расставании с футболистом Жераром Пике после 11 лет совместной жизни, но фамилия якобы погибшего родственника совпадает с девичьей фамилией артистки. Если всё-таки имеется в виду муж двоюродной сестры, то как минимум странно, что он носит ту же фамилию, что и сама Шакира (особенно учитывая, что она досталась артистке от обоих родителей, а певица — единственный ребёнок в семье). „Проверено“ не удалось найти упоминаний о человеке с именем Рафаэль Мебарак Риполь, появившихся в Сети до публикации вирусного ролика.

Шакира считается самой успешной колумбийской певицей, на её счету более 100 млн проданных по всему миру пластинок и десятки престижных наград, в том числе премия „Грэмми“. Полное имя исполнительницы — Шакира Изабель Мебарак Риполь. Как это принято в Колумбии, свою фамилию она получила от обоих родителей (Риполь — фамилия матери, а Мебарак — отца). В интервью артистка рассказывала , что её семья ведёт непубличную жизнь.

11 октября в российских СМИ и Telegram-каналах стал вирусным 40-секундный ролик, якобы опубликованный колумбийским изданием El Espectador. В нём говорится, что родственник певицы Шакиры в середине сентября вступил в Интернациональный легион ВСУ, с которым зашёл в Курскую область. Сообщается, что спустя пять дней мужчина был убит неподалёку от села Борки, а его останки отправили в Колумбию. Видео сопровождается англоязычными субтитрами. Среди прочих ролик распространили Lenta.ru , „ Царьград “ и Telegram-каналы „ КБ “ (215 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Сокол “ (180 000), „ Культурненько “ (92 000) и „ Коза кричала “ (80 000).

Обратный поиск по фото показал, что этот снимок был опубликован в профиле Интернационального легиона ВСУ в соцсети X. Подпись гласит, что легионеры 49-го батальона „Карпатская Сечь“ получили медали „Брат за брата“. Также уточняется, что в „Карпатской Сечи“ служит много иностранных добровольцев, особенно из Южной Америки.

Твит датируется 9 сентября 2023 года. В ролике же говорится, что родственник Шакиры вступил в ряды ВСУ только год спустя. Возможно, фотография использовалась в иллюстративных целях, однако титр с упоминанием Рафаэля Мебарака Риполя и в этом случае вводит зрителя в заблуждение. „Проверено“ изучило снимок с помощью сервиса распознавания лиц PimEyes, но не обнаружило других фотографий этого человека.

В ролике говорится, что родственник певицы погиб в селе Борки в Курской области. Населённых пунктов с таким названием в области два. В этом случае, скорее всего, имеется в виду село в Суджанском районе. Аналитики из украинского OSINT-проекта DeepState заявляли, что ВСУ заняли этот населённый пункт 16 августа 2024 года, а спустя месяц российское Министерство обороны сообщило о переходе Борков под контроль РФ. С того момента о боях в Борках не сообщалось, поэтому странно, что предполагаемый родственник Шакиры погиб в боях недалеко от этого села в конце сентября, когда ВСУ уже были оттуда выбиты.

В правом верхнем углу вирусного видео указан логотип колумбийского издания El Espectador. Ролик оформлен в том же стиле, что и короткие вертикальные видео на его верифицированных каналах на YouTube и в TikTok. Хотя в вирусной записи использованы характерные для El Espectador элементы дизайна и закрывающая заставка, есть и некоторые различия. К примеру, в распространяемом ролике заметно отличается шрифт, это особенно видно по буквам a, g и j.

У подлинных видео отличаются и обложки. На них El Espectador всегда указывает рубрику, к которой они относятся, в распространяемом ролике такого нет.