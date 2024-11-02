Правдиво ли видео о том, что в Курской области погиб родственник Шакиры, воевавший в ВСУ?
В октябре 2024 года в Telegram-каналах распространился ролик, авторы которого рассказали об убитом на войне России и Украины родственнике колумбийской певицы. Мы проверили подлинность этого видео.
11 октября в российских СМИ и Telegram-каналах стал вирусным 40-секундный ролик, якобы опубликованный колумбийским изданием El Espectador. В нём говорится, что родственник певицы Шакиры в середине сентября вступил в Интернациональный легион ВСУ, с которым зашёл в Курскую область. Сообщается, что спустя пять дней мужчина был убит неподалёку от села Борки, а его останки отправили в Колумбию. Видео сопровождается англоязычными субтитрами. Среди прочих ролик распространили Lenta.ru, „Царьград“ и Telegram-каналы „КБ“ (215 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Сокол“ (180 000), „Культурненько“ (92 000) и „Коза кричала“ (80 000).
Шакира считается самой успешной колумбийской певицей, на её счету более 100 млн проданных по всему миру пластинок и десятки престижных наград, в том числе премия „Грэмми“. Полное имя исполнительницы — Шакира Изабель Мебарак Риполь. Как это принято в Колумбии, свою фамилию она получила от обоих родителей (Риполь — фамилия матери, а Мебарак — отца). В интервью артистка рассказывала, что её семья ведёт непубличную жизнь.
Якобы погибшего в Курской области родственника Шакиры зовут Рафаэль Мебарак Риполь, ему был 31 год. В вирусном видео говорится, что он cousin-in-law певицы — так в английском языке могут называть либо мужа двоюродной сестры, либо двоюродного брата супруга. Второй вариант не подходит — в 2022 году Шакира объявила о расставании с футболистом Жераром Пике после 11 лет совместной жизни, но фамилия якобы погибшего родственника совпадает с девичьей фамилией артистки. Если всё-таки имеется в виду муж двоюродной сестры, то как минимум странно, что он носит ту же фамилию, что и сама Шакира (особенно учитывая, что она досталась артистке от обоих родителей, а певица — единственный ребёнок в семье). „Проверено“ не удалось найти упоминаний о человеке с именем Рафаэль Мебарак Риполь, появившихся в Сети до публикации вирусного ролика.
На пятой секунде видео появляется фотография военных, в руках у которых украинский флаг, а позади — знамя с надписью „Карпатська Січ“. Именно в этот момент в субтитрах упоминается Рафаэль Мебарак Риполь.
Обратный поиск по фото показал, что этот снимок был опубликован в профиле Интернационального легиона ВСУ в соцсети X. Подпись гласит, что легионеры 49-го батальона „Карпатская Сечь“ получили медали „Брат за брата“. Также уточняется, что в „Карпатской Сечи“ служит много иностранных добровольцев, особенно из Южной Америки.
Твит датируется 9 сентября 2023 года. В ролике же говорится, что родственник Шакиры вступил в ряды ВСУ только год спустя. Возможно, фотография использовалась в иллюстративных целях, однако титр с упоминанием Рафаэля Мебарака Риполя и в этом случае вводит зрителя в заблуждение. „Проверено“ изучило снимок с помощью сервиса распознавания лиц PimEyes, но не обнаружило других фотографий этого человека.
В ролике говорится, что родственник певицы погиб в селе Борки в Курской области. Населённых пунктов с таким названием в области два. В этом случае, скорее всего, имеется в виду село в Суджанском районе. Аналитики из украинского OSINT-проекта DeepState заявляли, что ВСУ заняли этот населённый пункт 16 августа 2024 года, а спустя месяц российское Министерство обороны сообщило о переходе Борков под контроль РФ. С того момента о боях в Борках не сообщалось, поэтому странно, что предполагаемый родственник Шакиры погиб в боях недалеко от этого села в конце сентября, когда ВСУ уже были оттуда выбиты.
В правом верхнем углу вирусного видео указан логотип колумбийского издания El Espectador. Ролик оформлен в том же стиле, что и короткие вертикальные видео на его верифицированных каналах на YouTube и в TikTok. Хотя в вирусной записи использованы характерные для El Espectador элементы дизайна и закрывающая заставка, есть и некоторые различия. К примеру, в распространяемом ролике заметно отличается шрифт, это особенно видно по буквам a, g и j.
У подлинных видео отличаются и обложки. На них El Espectador всегда указывает рубрику, к которой они относятся, в распространяемом ролике такого нет.
Но важнее всего то, что El Espectador — испаноязычное издание, которое не публикует материалы на английском языке. „Проверено“ не нашло ролик об убитом на войне родственнике Шакиры ни на верифицированных ресурсах колумбийского издания в X, Instagram, Facebook, TikTok и на YouTube, ни на его официальном сайте. Нет этой новости и в других авторитетных источниках.
Самая ранняя публикация, которая содержит вирусный ролик и которую смогло найти „Проверено“, появилась в пророссийском Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ (88 000 просмотров) 8 октября в 20:14 по московскому времени. Этот канал регулярно упоминается в разборах „Проверено“ как распространяющий недостоверную информацию. К примеру, в октябре 2023 года „Кот Костян“ публиковал фейк о том, что, по данным Bellingcat, Украина продавала ХАМАС оружие, полученное от стран НАТО. В качестве доказательства тогда тоже использовалось сфальсифицированное видео, в тот раз с логотипом BBC. Создание дезинформирующих роликов, мимикрирующих под сюжеты известных и авторитетных зарубежных СМИ, — распространённый у российских пропагандистов приём. „Проверено“ регулярно разбирает подобные видео, имитирующие контент BBC, Al Jazeera, Euronews, Deutsche Welle и других медиа.
Таким образом, информация о гибели родственника Шакиры в ходе боевых действий в Курской области основывается исключительно на ролике, оформленном в стилистике колумбийского издания El Espectador. Однако это СМИ не выпускало такого сюжета, а подделку выдают отличия в оформлении сюжета, использование английского языка, другого шрифта и фотографий более чем годичной давности.
Итог: Фейк