Поведение болельщиков обошлось Эстонскому футбольному союзу почти в 15 000 евро

Во время матча Эстония — Азербайджан (3:1) 11 октября фанаты бросили три пластиковых стакана на поле во время празднования голов сборной Эстонии. После завершения игры еще один стакан, брошенный с трибун, попал в делегата УЕФА, присутствовавшего на матче. За эти инциденты УЕФА наложил на Эстонский футбольный союз штраф в размере 4 875 евро.

После матча Эстония — Швеция (0:3) 14 октября УЕФА инициировал дисциплинарное разбирательство по жалобе зрителя на флаг, который использовали фанаты сборной Эстонии. УЕФА признал флаг расистским и дискриминационным, назначив штраф в размере 10 000 евро за его использование. Также организация предупредила о возможности закрытия фанатской трибуны на один матч в случае повторения подобной ситуации.

Неправительственная организация Jalgpallihaigla, объединяющая активных фанатов сборной Эстонии, направила свои разъяснения в УЕФА, в которых безоговорочно осудила расизм и дискриминацию. Однако они не согласились с оценкой чиновников, отметив, что флаг, ставший причиной штрафа, не содержит расистского или дискриминационного подтекста. По их словам, он вдохновлен историей Эстонии, связями с Северными странами и Скандинавией, а также некоторыми символами, имеющими значение для Эстонии.

Представители НКО Jalgpallihaigla отметили, что их флаг вывешивается на домашних и некоторых выездных матчах мужской сборной Эстонии уже почти 10 лет, и за все это время не было никаких замечаний по его поводу. Флаги размещаются как минимум за день до каждого матча, чтобы делегат УЕФА мог их проверить. На матче Эстония - Швеция делегат также не высказал никаких замечаний о флаге, и дисциплинарное разбирательство было начато только после матча по жалобе зрителя.

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