02.11.2024, 16:13
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ разгромил команду „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 2 ноября, столичный „Калев/Крамо“ одержал домашнюю победу над командой „Виймси“ со счетом 99:61 в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Матч в записи и видеообзор игры могут видеть все подписчики Delfi.
Первая четверть матча прошла под контролем „Калева/Крамо“, который успел создать отрыв. Несмотря на это, команда „Виймси“ не отставала и к концу четверти „Калев“ вел со счетом 26:16.
Уже заказано?