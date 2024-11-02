ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ уверенно обыгрывает команду „Виймси“

Стефан Ваакс, недавно перешедший из „Виймси“ в столичный клуб, поделился своими мыслями перед матчем: „Виймси — очень молодая и амбициозная команда, которую нельзя недооценивать. Сейчас у них есть небольшие трудности из-за травм, но я уверен, что они будут бороться за победу в каждом матче. Для меня эта игра будет особенной, так как я хорошо знаю всех игроков и поддерживаю с ними общение. Но на площадке друзей нет, и для меня ничего не меняется — я отдам все силы на 100%, как в каждой игре“.