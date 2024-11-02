02.11.2024, 16:13
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ уверенно обыгрывает команду „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня столичный „Калев/Крамо“ сыграет против команды „Виймси“ в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Матч начнется в 19:30, и его смогут увидеть подписчики Delfi через Delfi TV.
Первая четверть матча прошла под контролем команды „Калеви“, которая успела создать отрыв. Несмотря на это, команда „Виймси“ не отставала и к концу четверти „Калев“ вел со счетом 26:16.
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