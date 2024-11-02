ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа потерпела крупное поражение от латвийского клуба

В первой четверти хозяева показали достойное сопротивление сильной команде „Валмиера“. В течение некоторого времени обе команды держали преимущество в шесть очков, но в конце четверти на табло зафиксировался счет 27:26 в пользу латвийской команды.

Во второй четверти атака команды баскетбольной школы замедлилась, что позволило „Валмиере“ быстро захватить преимущество и удерживать его почти до конца четверти. Однако несколько ошибок латвийского топ-клуба привели к потере части набранных очков, и на перерыв команды ушли с минимальным перевесом „Валмиеры“. Счет составил 40:39.