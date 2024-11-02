02.11.2024, 14:20
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа принимает набравшую ход „Валмиеру“
Начало матча в 18:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Кейла в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги состоится матч между командой Кейлаской баскетбольной школы и латвийской „Валмиерой“. Игра начнется в 18:00 и будет доступна для всех подписчиков Delfi.
Сильно стартовавшая в сезоне „Валмиера“ одержала шесть побед в восьми играх, в то время как Кейлаская баскетбольная школа пока не знает радости побед, потерпев пять поражений. В последнем матче „Валмиера“ уверенно разгромила команду „Виймси“ с разницей в 30 очков — 79:49.
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