Баскетбол
02.11.2024, 14:20

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа принимает набравшую ход „Валмиеру“

 
Начало матча в 18:00
Tuline Keila derbi.
Tuline Keila derbi.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в Кейла в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги состоится матч между командой Кейлаской баскетбольной школы и латвийской „Валмиерой“. Игра начнется в 18:00 и будет доступна для всех подписчиков Delfi.

Сильно стартовавшая в сезоне „Валмиера“ одержала шесть побед в восьми играх, в то время как Кейлаская баскетбольная школа пока не знает радости побед, потерпев пять поражений. В последнем матче „Валмиера“ уверенно разгромила команду „Виймси“ с разницей в 30 очков — 79:49.

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