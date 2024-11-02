Мнение
02.11.2024, 21:50

„Надо улучшать реальную жизнь людей“. Медиаэксперт о борьбе с российской пропагандой

 
ФОТО: Mart Nigola | Delfi Meedia

В Латвии заблокированы практически все российские новостные сайты, запрещено вещание российских телеканалов, а журналисты, работавшие на государственные медиа РФ, подвергаются судебному преследованию. Тем не менее российские пропагандистские сообщения и дезинформация продолжают проникать через социальные сети. О том, как противостоять российской пропаганде, латвийскому Delfi рассказал Илья Кирия, профессор французского университета Гренобль-Альпы.

Сейчас Европа находится в состоянии конфликта - поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Где в такой ситуации, практически в условиях войны, проходит грань между журналистикой и пропагандой?

Я не уверен в том, что эта грань вообще возможна в условиях войны. Ну, скажем так, любая страна, находящаяся в состоянии войны, будет использовать в том или ином виде информационные операции для того, чтобы подрывать легитимность своего врага. Это естественно.

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