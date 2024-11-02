„Надо улучшать реальную жизнь людей“. Медиа-эксперт о борьбе с российской пропагандой

Сейчас Европа находится в состоянии конфликта - поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Где в такой ситуации, практически в условиях войны, проходит грань между журналистикой и пропагандой?

Я не уверен в том, что эта грань вообще возможна в условиях войны. Ну, скажем так, любая страна, находящаяся в состоянии войны, будет использовать в том или ином виде информационные операции для того, чтобы подрывать легитимность своего врага. Это естественно.