02.11.2024, 21:50
„Надо улучшать реальную жизнь людей“. Медиа-эксперт о борьбе с российской пропагандой
ФОТО: | Delfi Meedia
В Латвии заблокированы практически все российские новостные сайты, запрещено вещание российских телеканалов, а журналисты, работавшие на государственные медиа РФ, подвергаются судебному преследованию. Тем не менее российские пропагандистские сообщения и дезинформация продолжают проникать через социальные сети. О том, как противостоять российской пропаганде, латвийскому Delfi рассказал Илья Кирия, профессор французского университета Гренобль-Альпы.
Сейчас Европа находится в состоянии конфликта - поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Где в такой ситуации, практически в условиях войны, проходит грань между журналистикой и пропагандой?
Уже заказано?