„Жующие челюсти“ армии РФ: действительно ли „посыпался“ украинский фронт на Донбассе?

Что касается Курахово, по данным российских военных блогеров, армия РФ уже пытается закрепиться на его южной окраине.

По состоянию на начало ноября от линии фронта Покровск отделяют около 6 км.

По словам высокопоставленного источника Би-би-си в украинском командовании, вероятно, в ближайшее время основными целями российских атак будут именно эти два города — важные логистические и промышленные центры Донбасса.

Падение Селидово открывает российским частям путь к наступлению на южный фланг Покровска, а также позволяет продолжить движение в сторону северных окраин Курахово.

Генштаб ВСУ ситуацию вокруг Селидово не комментирует, но 30 октября близкий к украинскому командованию аналитический центр DeepState подтвердил, что город полностью оккупирован противником.

Долгое время украинским силам удавалось удерживать этот населенный пункт, но со второй половины октября российские войска постепенно смогли обойти его с флангов, отрезав пути снабжения, а затем начали штурм жилых кварталов. Чтобы не попасть в окружение, Силы обороны Украины, очевидно, отступили из города, после чего довольно быстро его занял противник.

29 октября российское Министерство обороны сообщило о захвате города Селидово , в 15 км от Покровска.

Что же на самом деле происходит на линии соприкосновения в Донецкой области?

Тезис о том, что „фронт сыплется“, мгновенно подхватили российские пропагандисты и Z-каналы, а также отдельные украинские политики и военкоры.

Причинами такого „обвала фронта“ он назвал нехватку в Вооруженных силах Украины боеприпасов и личного состава, а также „разбалансировку управления“ — в частности, частую смену командующих воинскими подразделениями и переброску на новые направления неподготовленных частей (как, например, произошло в начале октября под Угледаром).

„Все мы знаем — и я тут не открою военную тайну, — что фронт у нас посыпался“, — заявил в интервью 27 октября украинский генерал Дмитрий Марченко, руководивший в начале войны обороной Николаева.

Но теперь, после падения Селидово, российские подразделения могут вновь активизировать движение в этом районе, только уже обходя город с юга, вдоль русла реки Соленой и железнодорожного полотна в направлении поселков Новотроицкое и Шевченко.

Ситуация в районе Покровска для ВСУ также не слишком благоприятна. Еще в конце лета за счет привлечения резервов защитники Украины смогли остановить стремительное продвижение противника к восточным окраинам этого города и его спутника Мирнограда. Перерезать важную трассу Покровск-Константиновка россиянам не удалось.

Менее амбициозный вариант для россиян — с севера обойти Кураховское водохранилище и перерезать трассу в районе западного пригорода Курахово, села Дачное. В этом случае россиянам также важно взять под контроль село Успеновка, расположенное на 8 км южнее. Здесь сходятся дороги из Курахово, Дачного, Катериновки и Большой Новоселки. Последнюю трассу российская армия уже перерезала в районе Шахтерска.

„Надеюсь, что в результате встречных ударов (россиян) на Андреевку не появится „Кураховский карман“ и „пожевать челюстями“ там не получится“, — пишет полковник Сасько.

Именно в сторону этого чрезвычайно важного для Украины логистического маршрута российские войска сейчас наступают с юга и севера одновременно. От обоих флангов до трассы сейчас остается порядка 11 км.

Тот же сценарий может быть повторен и в районе Курахово, если российские войска попытаются обойти город западнее, в районе двух расположенных на трассе Запорожье-Донецк сел: Андреевки и Константинополя.

Бывший начальник управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Сасько называет этот тактический прием россиян „жующие челюсти“: с севера и юга на флангах формируются мощные „челюсти“, которые постепенно расшатывают и „разжевывают“ оборону вокруг города, что в итоге приводит к его падению.

Однако не исключено, что россияне попытаются повторить там маневр, который им уже удался в случае с Угледаром и Селидово: не штурмовать город „в лоб“, а обойти его с флангов.

В окрестностях самого Покровска, как заявил 30 октября в эфире украинского национального телемарафона глава военной администрации города Сергей Добряк, подразделения ВСУ сейчас возводят укрепления.

Въезд и выезд из города будут временно ограничены, предупредил он.

„Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и уже мы заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться… Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска“, — пояснил глава города журналистам.

По его данным, в ходе обстрелов уничтожено порядка 80% инфраструктуры, имевшейся в городе до войны, однако там все еще остается почти 12 тысяч жителей, 55 из которых — дети.

Можно ли назвать это обвалом фронта?

Согласно подсчетам аналитиков немецкого издания Welt, с начала октября российские войска захватили 478 км² украинской территории. С момента окончания активной фазы боевых действий в марте 2022 года это абсолютный рекорд.

По данным украинского проекта DeepState, в прошлом месяце россиянам удалось занять около двух десятков населенных пунктов, включая Угледар и Селидово.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман уверяет, что речь в данном случае идет скорее о грамотно организованном отступлении украинских сил в условиях значительного превосходства противника в живой силе и в воздухе. При этом на самом деле движутся российские войска довольно медленно.

„Подобные заявления об „обвале фронта“ — это в основном эмоции. До реального обвала там далеко“, — говорит аналитик в интервью Би-би-си и добавляет, что в ходе этой войны фронт „сыпался“ только однажды — причем с российской стороны.

„Последний раз такое случалось осенью 2022 года именно с российской стороны, когда произошел украинский прорыв на Харьковском направлении, — говорит он. — Вот там действительно посыпался фронт на конкретном большом участке“.