„Деревенскому зачем Европа?“: почему многие армяне и азербайджанцы Грузии голосуют за правящую партию(1)
Самые громкие случаи нарушений на парламентских выборах в Грузии были зафиксированы в муниципалитете Марнеули — именно там находится участок, где вбрасывали бюллетени и избили наблюдателя от оппозиции. Би-би-си отправилась в этот регион и обнаружила, что многие проживающие здесь этнические азербайджанцы и армяне поддерживают правящую партию „Грузинская мечта“ и не верят в добрую волю Евросоюза. Мы разбирались, почему эти общины голосуют одинаково, несмотря на ожесточенный конфликт между двумя народами.
В Марнеули произошел главный скандал прошедших выборов: на одном из участков для голосования на видео попал момент вброса бюллетеней с участием замглавы местного горсовета, представляющего „Грузинскую мечту“. Он был арестован, а результаты голосования на участке — аннулированы (обвиняемый в фальсификациях чиновник вину отрицает).
Лидеры оппозиции уверены, что только благодаря подобным нарушениям правящая партия набрала почти 80% голосов в округе. В „Грузинской мечте“ на это отвечают обвинениями в фальсификациях в адрес оппозиции.
Но за действующую власть, согласно официальным данным, массово проголосовали не только в Марнеули с его азербайджанским большинством.
В населенных преимущественно армянами муниципалитетах Ахалкалаки и Ниноцминда правящая партия набрала еще больше, чем в Марнеули — по 88% и 90% голосов соответственно.
На перекрестке в центре Марнеули стоит огромный плакат с призывом голосовать за „Грузинскую мечту“. На нем цветное фото грузинского школьного спортзала соседствует с черно-белым кадром разбомбленного здания в Украине. Подпись на азербайджанском языке гласит: „Нет войне! Выбери мир!“.
Тезис правящей партии был следующий: в случае прихода к власти прозападной оппозиции, Запад втянет Грузию в войну против России. А значит, голосуя за „Мечту“, грузины голосуют за мир.
МИД Украины обвинил грузинские власти в циничном использовании российского вторжение в своих политических целях.
„Что прощают грузинам, нам не простят“
Акифу — 45 лет, он торгует запчастями на авторынке в Марнеули.
„Смотри, я не знаю грузинского и не могу найти работу в Тбилиси, чтобы уехать туда и что-то там решать, — объясняет он. — Мы, не знающие языка азербайджанцы, здесь мы пассажиры, а грузины — водители. Так кто из нас должен отвечать за страну?“
Акиф говорит, что не ходил голосовать, а если бы пошел, то голосовал бы за правящую партию. Многим жителям азербайджанских и армян сел на юге страны кажется, что грузинская политика — это дело грузин.
„Иногда люди говорят, что мы не титульная нация, и то, что прощают грузинам, нам не простят“, — рассказывает Эдуард Айвазян, директор общественной организации „Медиа-аналитический центр Самцхе-Джавахети“.
Азербайджанцы и армяне Грузии после распада СССР, как правило, голосовали за действующую власть, и это не менялось в правление таких разных лидеров, как националист Звиад Гамсахурдия, бывший советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе и либеральный реформатор Михаил Саакашвили. Эта практика продолжается до сих пор.
Айвазян говорит, что национальные меньшинства не столько любят этих правителей, сколько боятся голосовать за оппозицию: „они думают, что если пойдут против власти, то у них будут проблемы“.
Политолог Олеся Вартанян живет в Тбилиси, но выросла в Самцхе-Джавахети.
„За неделю до выборов один местный чиновник сказал мне, что „Грузинская мечта“ легко наберет там 90 процентов, и оказался прав, — говорит она. — Местные тут знают, что политика делается в далеком Тбилиси, и поддержка не придет, если они пойдут против государства“.
Против войны и за стабильность
Лидер правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили утверждает, что некая „глобальная партия войны“ якобы подталкивает Грузию к открытию „второго фронта“ против Москвы.
Вместе с запретом „пропаганды ЛГБТ“ и принятием закона об иностранных агентах, схожего с российским, это вызывает у критиков обвинения в продвижении российской пропаганды или даже в прямой работе на Кремль.
Но лозунги правящей партии, многократно повторенные провластными телеканалами, находят искреннюю поддержку у некоторых армян и азербайджанцев.
„А ты что, войны хочешь?“ — спрашивает продавец фруктов на рынке.
„Они вот войны хотят, — говорит он, указывая на плакат оппозиции у себя за спиной. — Может ты сам из этих?“.
В Красном селе в восемнадцати километрах к югу от Марнеули живут в основном армяне. Они согласны с азербайджанцами в том, что хотят мира и стабильности.
Двое армян, Сурен и Сергей, сидят у дороги, идущей вдоль парников.
„Украина вот пример, к чему подтолкнули украинцев и к чему они пришли, - объясняет Сергей. — Говорят, что второй фронт хотят отсюда открыть, тогда тут то же самое будет, так что я за ту власть, при которой мир и стабильность“.
В Тбилиси голосовали за оппозицию, потому что там много студентов, которых лекторы убедили быть проевропейскими, считает Сергей.
„Деревенскому зачем Европа — мы что, туда работать поедем? Там же не вся Грузия работает. Остальная Грузия — это фермеры“, — говорит он, указывая на теплицы.
Сергея перебивает Сурен: „Понимаете, здесь в основном земледелие. Фрукты мы в основном в Россию вывозим. В Европу же не повезешь продукцию, там своего качественного полно“.
Сурен рассказывает, что в советские годы в Красном селе действовал завод по обработки шерсти, и он работал на этом заводе. Но после распада СССР производство остановилось, а оборудование ушло на металлолом.
Он добавляет, что местным жителям выгоднее та власть, которая поможет продавать их продукцию, и приводит пример знакомого из города Гори, который только что продал весь свой урожай яблок в Россию.
„Та власть интересует, которая не закроет этот способ выживания… Какая мне разница — прозападное правительство или пророссийское?!“
Вокруг Красного села находятся азербайджанские деревни, и к нашему разговору с Суреном и Сергеем подключается проезжавший мимо азербайджанец. Они на одной стороне — с Россией ссориться нельзя, а то себе дороже выйдет.
Такое единодушие трудно представить не только жителям Баку и Еревана, но и представителям диаспор в других странах, где еще недавно случались массовые драки между азербайджанцами и армянами.
Но есть еще один фактор, который мог повлиять на решение местных азербайджанцев голосовать за правящую партию — поддержка азербайджанского телевидения.
На государственном телеканале AzTV депутат парламента Самед Сеидов говорил, что коллективный Запад, с помощью оппозиции и „ЛГБТ движения“, ведет грузин к катастрофе. Популярный провластный канал RealTV распространял тезис правящей партии о том, что Запад пытается навязать Грузии войну с Россией.
Но больше всего азербайджанцы обсуждали слова популярной телеведущей Хошгядям Хидаятгызы, которая призвала грузинских азербайджанцев „голосовать за стабильную, спокойную, мирную Грузию“.
„И пусть в этот момент перед вашими глазами будет Украина“, — добавила ведущая, повторяя нарратив правящей партии, но не называя ее по имени.
Грузинский политик азербайджанского происхождения Наргиз Алиева назвала слова телеведущей вмешательством во внутренние дела Грузии.
„Армянская карусель“
Национальные меньшинства мало представлены в грузинской политике, хотя вместе армяне и азербайджанцы составляют почти 11% населения страны.
„Оппозиция нормально не работала с нами — ни с армянским, ни с азербайджанским меньшинством. При том, что люди часто не владеют государственным языком и не смотрят грузинское телевидение“, — говорит Эдуард Айвазян.
По его словам, только правящая партия отправляла агитаторов в села этих регионов. Отсутствие этнических армян среди кандидатов двух главных оппозиционных блоках тоже не прошло незамеченным.
Олеся Вартанян отмечает, что лидеры оппозиции не приезжали в преимущественно армянские районы и не вели кампанию в местных масс-медиа. В отличие от них, правящая партия мобилизовала все свои ресурсы.
Критики считают, что применялся и административный ресурс. Сотрудников госструктур в Марнеули принуждали быть агитаторами правящей партии, а учителей свозили на митинги „Грузинской мечты“, как сообщали наблюдатели и журналисты.
Камилла Мамедова — глава независимого „Радио Марнеули“, вещающего на трех языках. Она говорит, что ее сотрудники зафиксировали нарушения на целом ряде участков.
„Члены комиссий отнимали мобильные, не давали снимать, обзывали агентами и врагами народа“, — говорит Мамедова. Ее слова подтверждает видеозапись с избирательного участка.
Несмотря на это, журналисты записали рассказы учителей, чьи паспорта собрало начальство, — они затем якобы использовались для фальсификации электронного голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, назвала „армянской каруселью“ такую схему голосования по чужим паспортам. Этот ярлык обидел армянских правозащитников и экспертов.
Между тем, ни армяне в Красном селе, ни азербайджанцы, работающие на рынке и в магазине запчастей в Марнеули, несмотря на симпатии к „Грузинской мечте“, голосовать не ходили.
Таксист Аловсат, азербайджанец, рассказал, что нынешняя власть для Грузии ничего не сделала — в отличие от Саакашвили.
„Но сейчас такое время, что лучше пусть будут эти… Знаешь, у меня родня в Харькове, и я думаю, пусть война закончится, „Мечта“ четыре года посидит, а там видно будет“, — рассуждает он.
На вопрос, а не найдет ли правящая партия потом новый аргумент, чтобы остаться еще на четыре года, он задумывается и отвечает: „Может и найдет…“.
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