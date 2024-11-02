„Деревенскому зачем Европа?“: почему многие армяне и азербайджанцы Грузии голосуют за правящую партию

Акиф говорит, что не ходил голосовать, а если бы пошел, то голосовал бы за правящую партию. Многим жителям азербайджанских и армян сел на юге страны кажется, что грузинская политика — это дело грузин.

„Смотри, я не знаю грузинского и не могу найти работу в Тбилиси, чтобы уехать туда и что-то там решать, — объясняет он. — Мы, не знающие языка азербайджанцы, здесь мы пассажиры, а грузины — водители. Так кто из нас должен отвечать за страну?“

Акифу — 45 лет, он торгует запчастями на авторынке в Марнеули.

Тезис правящей партии был следующий: в случае прихода к власти прозападной оппозиции, Запад втянет Грузию в войну против России. А значит, голосуя за „Мечту“, грузины голосуют за мир.

На перекрестке в центре Марнеули стоит огромный плакат с призывом голосовать за „Грузинскую мечту“. На нем цветное фото грузинского школьного спортзала соседствует с черно-белым кадром разбомбленного здания в Украине. Подпись на азербайджанском языке гласит: „Нет войне! Выбери мир!“.

В населенных преимущественно армянами муниципалитетах Ахалкалаки и Ниноцминда правящая партия набрала еще больше, чем в Марнеули — по 88% и 90% голосов соответственно.

Но за действующую власть, согласно официальным данным, массово проголосовали не только в Марнеули с его азербайджанским большинством.

Лидеры оппозиции уверены, что только благодаря подобным нарушениям правящая партия набрала почти 80% голосов в округе. В „Грузинской мечте“ на это отвечают обвинениями в фальсификациях в адрес оппозиции.

В Марнеули произошел главный скандал прошедших выборов: на одном из участков для голосования на видео попал момент вброса бюллетеней с участием замглавы местного горсовета, представляющего „Грузинскую мечту“. Он был арестован, а результаты голосования на участке — аннулированы (обвиняемый в фальсификациях чиновник вину отрицает).

В Красном селе в восемнадцати километрах к югу от Марнеули живут в основном армяне. Они согласны с азербайджанцами в том, что хотят мира и стабильности.

„Они вот войны хотят, — говорит он, указывая на плакат оппозиции у себя за спиной. — Может ты сам из этих?“.

Вместе с запретом „пропаганды ЛГБТ“ и принятием закона об иностранных агентах, схожего с российским, это вызывает у критиков обвинения в продвижении российской пропаганды или даже в прямой работе на Кремль.

„За неделю до выборов один местный чиновник сказал мне, что „Грузинская мечта“ легко наберет там 90 процентов, и оказался прав, — говорит она. — Местные тут знают, что политика делается в далеком Тбилиси, и поддержка не придет, если они пойдут против государства“.

Айвазян говорит, что национальные меньшинства не столько любят этих правителей, сколько боятся голосовать за оппозицию: „они думают, что если пойдут против власти, то у них будут проблемы“.

Азербайджанцы и армяне Грузии после распада СССР, как правило, голосовали за действующую власть, и это не менялось в правление таких разных лидеров, как националист Звиад Гамсахурдия, бывший советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе и либеральный реформатор Михаил Саакашвили. Эта практика продолжается до сих пор.

„Иногда люди говорят, что мы не титульная нация, и то, что прощают грузинам, нам не простят“, — рассказывает Эдуард Айвазян, директор общественной организации „Медиа-аналитический центр Самцхе-Джавахети“.

Двое армян, Сурен и Сергей, сидят у дороги, идущей вдоль парников.

„Украина вот пример, к чему подтолкнули украинцев и к чему они пришли, - объясняет Сергей. — Говорят, что второй фронт хотят отсюда открыть, тогда тут то же самое будет, так что я за ту власть, при которой мир и стабильность“.

В Тбилиси голосовали за оппозицию, потому что там много студентов, которых лекторы убедили быть проевропейскими, считает Сергей.

„Деревенскому зачем Европа — мы что, туда работать поедем? Там же не вся Грузия работает. Остальная Грузия — это фермеры“, — говорит он, указывая на теплицы.

Сергея перебивает Сурен: „Понимаете, здесь в основном земледелие. Фрукты мы в основном в Россию вывозим. В Европу же не повезешь продукцию, там своего качественного полно“.

Сурен рассказывает, что в советские годы в Красном селе действовал завод по обработки шерсти, и он работал на этом заводе. Но после распада СССР производство остановилось, а оборудование ушло на металлолом.

Он добавляет, что местным жителям выгоднее та власть, которая поможет продавать их продукцию, и приводит пример знакомого из города Гори, который только что продал весь свой урожай яблок в Россию.

„Та власть интересует, которая не закроет этот способ выживания… Какая мне разница — прозападное правительство или пророссийское?!“

Вокруг Красного села находятся азербайджанские деревни, и к нашему разговору с Суреном и Сергеем подключается проезжавший мимо азербайджанец. Они на одной стороне — с Россией ссориться нельзя, а то себе дороже выйдет.

Такое единодушие трудно представить не только жителям Баку и Еревана, но и представителям диаспор в других странах, где еще недавно случались массовые драки между азербайджанцами и армянами.

Но есть еще один фактор, который мог повлиять на решение местных азербайджанцев голосовать за правящую партию — поддержка азербайджанского телевидения.