NYT: У ВСУ достаточно солдат для боев в течение 6-12 месяцев

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно солдат, чтобы продолжать боевые действия еще в течение 6-12 месяцев, после этого Киев столкнется с острой нехваткой кадрового состава. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на одного из чиновников, знакомых с оценками Пентагона.

В оборонном ведомстве США констатировали, что Киев направил ряд недавно сформированных бригад для поддержки наступления в Курской области РФ - вместо того чтобы задействовать их, как изначально планировалось, для защиты восточного и южного рубежей Украины или же для создания резервов к контрнаступлению 2025 года. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Киев прилагает все усилия, чтобы привлечь новых солдат, а также провести их обучение.

Летом американские аналитики полагали, что Россия вряд ли добьется значительных успехов в Украине в ближайшие месяцы. Эти оценки оказались ошибочными, пишет газета. Российская армия изменилась и теперь продвигается вперед, говорит высокопоставленный американский военный чиновник. Некоторые разведслужбы США и чиновники в Пентагоне с пессимизмом оценивают способность Украины остановить российское наступление, добавляет издание, пишет DW.

Киев и Вашингтон обсуждают дальнейшее снабжение Украины

В ходе встречи с украинской стороной Остин, ряд других военачальников, а также генерал Кристофер Каволи - главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США - обсуждали военное планирование на зиму и то, какое оружие и боеприпасы США могут поставить Киеву в ближайшие пять месяцев, указал представитель Пентагона.