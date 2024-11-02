Ласнамяэская русская гимназия сменит название

Учебное заведение подало ходатайство о переименовании в городские власти, подтвердил вице-мэр Таллинна Алексей Яшин. Он ожидает, что решение будет принято в этом году.

Андрей Канте, который работает в школе, отметил, что инициатива пришла от самого учебного заведения в связи с переходом на эстонский язык обучения. Это изменение позволит школе адаптироваться и привлекать как русскоязычных, так и эстонскоязычных учеников. Переименование поддержали педагогический совет, ученическое самоуправление и родители.

Одно из предложенных названий — „Тяхесаю“. Член попечительского совета Анатолий Сергеев сообщил, что решение о смене названия было принято единогласно. Также ранее стало известно, что Русская гимназия Хааберсти сменит название на Таллиннская гимназия Хааберсти в марте 2025 года после утверждения горсобранием. В данный момент слово „венé“ присутствует в названиях пяти муниципальных школ.

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