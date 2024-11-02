Другие виды
02.11.2024, 11:00

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Волейбольная Балтийская лига: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ одержать первую победу?

 
Начало в 17:00
Võrkpall Selver/TalTech vs Võru Barrus 09.04.24
Võrkpall Selver/TalTech vs Võru Barrus 09.04.24
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня в Выру состоится матч волейбольной Балтийской лиги между местным клубом „Баррус“ и командой „Сельвер/ТалТех“. Начало игры — в 17:00, и она будет доступна для просмотра подписчикам Delfi.

Тренер клуба „Баррус“ Оливер Люютсепп подчеркивает, что у команды есть достаточный опыт, чтобы не недооценивать соперника, который находится на последнем месте в таблице.

„Как я сам, так и опытные игроки не позволят себе недооценивать „Сельвер/ТалТех“. Мы определенно постараемся избежать неправильного настроя. Ясно, что они когда-то победят, надеюсь, что это не случится против нас, и мы сделаем все возможное для этого. У них достаточно качества, просто в атаке сейчас есть проблемы, и порой не налаживается взаимодействие с связующим, а лидер команды испытывает трудности из-за излишних ошибок. Тем не менее, у них было время адаптироваться, и когда-нибудь у них игра снова наладится“, — говорит Люютсепп.

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