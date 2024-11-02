СЕГОДНЯ на DELFI TV | Волейбольная Балтийская лига: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ одержать первую победу?

„Как я сам, так и опытные игроки не позволят себе недооценивать „Сельвер/ТалТех“. Мы определенно постараемся избежать неправильного настроя. Ясно, что они когда-то победят, надеюсь, что это не случится против нас, и мы сделаем все возможное для этого. У них достаточно качества, просто в атаке сейчас есть проблемы, и порой не налаживается взаимодействие с связующим, а лидер команды испытывает трудности из-за излишних ошибок. Тем не менее, у них было время адаптироваться, и когда-нибудь у них игра снова наладится“, — говорит Люютсепп.