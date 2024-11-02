02.11.2024, 11:00
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Волейбольная Балтийская лига: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ одержать первую победу?
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Выру состоится матч волейбольной Балтийской лиги между местным клубом „Баррус“ и командой „Сельвер/ТалТех“. Начало игры — в 17:00, и она будет доступна для просмотра подписчикам Delfi.
Тренер клуба „Баррус“ Оливер Люютсепп подчеркивает, что у команды есть достаточный опыт, чтобы не недооценивать соперника, который находится на последнем месте в таблице.
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