Сербия: на вокзале в Нови-Саде обрушился навес, погибли 14 человек

„Мы надеемся, что это окончательное число — 14 человек погибли. Из них мы не смогли опознать пять человек“, — сказал Вучич через несколько часов после трагедии.

Спасательная операция вскоре после этого завершилась. Помимо 14 погибших, три человека пострадали, пишет BBC News Русская служба.

Субботу сербские власти объявили днем траура.

Навес рухнул примерно в полдень по местному времени на людей, сидевших на скамейках снаружи вокзала.

Здание вокзала прошло реконструкцию в 2021 году, и вновь было отремонтировано уже в этом году к официальному открытию, состоявшемуся 5 июля.

Местные СМИ цитируют государственную железнодорожную компанию Сербии „Железнице Србије“, по словам которой навес не подлежал реконструкции вместе с вокзалом.

В связи с этим премьер-министр страны Милош Вучевич заявил, что все ответственные за поддержание навеса, построенного в 1964 году, в должном состоянии, будут привлечены к ответственности.

По словам Вучевича, эта пятница стала одним из самых тяжелых дней в послевоенной истории Нови-Сада.

„Это огромная и ужасная трагедия для Нови-Сада и всей Сербии“, — добавил премьер-министр, направивший соболезнования семьям жертв и благодарность участникам спасательной операции. В конце добавляет BBC News Русская служба.

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