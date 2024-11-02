ФОТО И ВИДЕО | Российские дроны-камикадзе атаковали Киев. Разрушены квартиры в 16-этажном доме
Российские беспилотники атаковали Киев в ночь на 2 ноября, в городе работали средства ПВО. Об этом, как пишет „Медуза“, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, в Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошел пожар в 16-этажном жилом доме. В ГСЧС Украины в то же время заявили, что „в результате атаки БПЛА произошло возгорание на площади 50 квадратных метров“, огонь потушили. В доме частично разрушены квартиры на 15 и 16 этажах, из здания эвакуировали 18 человек. По словам мэра Киева Виталия Кличко, ранены два человека. Возможно частичное разрушение верхних этажей, заявил Попко.
Начальник военной администрации города сообщил, что в Соломенском районе Киева обломки упали на территории жилой застройки, в нескольких домах выбило окна, повреждены автомобили. О пострадавших не сообщается.
Попко добавил, что обломки также упали в Днепровском районе, из-за чего в девятиэтажном доме произошел небольшой пожар на балконе, никто не пострадал. В то же время Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел „в результате бытовых причин“.
В Шевченковском районе Киева, по словам Кличко, обломки дрона попали в офисное здание, произошел пожар на одном из этажей.
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