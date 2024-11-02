ВИДЕО | Четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан побил мировой рекорд 12-летней давности

22-летний Леон Маршан преодолел дистанцию за 1 минуту 48,88 секунды, побив предыдущий мировой рекорд, установленный американцем Райаном Лохте (1:49,63) в 2012 году.

На втором месте финишировал британец Дункан Скотт с результатом 1:51,14, а третье место занял итальянец Альберто Разетти, показав время 1:52,99.

На Олимпиаде в Париже 22-летний Леон Маршан одержал победы на дистанциях 400 м комплексным плаванием, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. В каждом из своих чемпионских заплывов он установил новые олимпийские рекорды. Маршан стал первым французским спортсменом, выигравшим четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .