Олимпийская чемпионка присоединилась к OnlyFans: „Я буду публиковать столько“

29-летняя бобслеистка Лиза Буквиц, ранее позировавшая для Playboy, станет первой немецкой спортсменкой высшего уровня, присоединившейся к платформе OnlyFans. По данным немецкой газеты Bild, OnlyFans стремится привлечь больше спортсменов для улучшения своей репутации и поэтому связалась с Буквиц.

Она подписала годовой контракт, в рамках которого будет публиковать прямые эфиры и отвечать на вопросы поклонников, однако не обязана делиться эротическим контентом. „Фанаты получат эксклюзивный доступ к контенту, которым я обычно не делюсь. Они смогут увидеть мою повседневную работу и динамику команды. Я буду публиковать столько, сколько смогу, и делиться всем“, — пообещала Буквиц.

Теперь логотип OnlyFans будет также украшать бобслей Буквиц. Bild сообщает, что платформа также пыталась привлечь швейцарскую футбольную звезду Алишу Леманн, предложив ей более миллиона евро, но она отказалась.

Лиза Буквиц — немецкая бобслеистка-разгоняющая, олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2024 года и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года.

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