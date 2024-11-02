С 1 декабря нарвитяне будут платить за тепло на 50% больше, чем было в прошлом сезоне(21)
Платежки за коммунальные услуги в новом году не станут для нарвитян подарком. Enefit Power повышает в Нарве цену на теплоэнергию. Она вырастет на 50%, один МВт·ч с 1 декабря будет стоить для потребителя 108,93 евро/МВтч без учета налога. Об этом 1 ноября AS Narva Soojusvõrk уведомило своих клиентов. С учетом налога получится 133 евро.
Похоже, что в январе жители Нарвы ахнут от циф в своих платежках.
Председатель правления компании Enefit Power объяснил, что нынешняя ситуация складывалась в течение нескольких лет и обусловлена в первую очередь потерей конкурентоспособности сланцевых электростанций, в частности Балтийской электростанции, на рынке электроэнергии из-за высокой цены на CO2. По его словам, в прошлом тепло, необходимое городу Нарва, производилось вместе с электроэнергией, но поскольку производство электроэнергии сократилось до минимума, тепловой энергии для подачи в сеть централизованного теплоснабжения не осталось. Поэтому Enefit Power использует газовую котельную.
Напомним, что стоимость природного газа (74%) и экологические квоты (16%) составляют 90% стоимости производства тепла, остальные 10% - это расходы на деятельность, износ и рентабельность. Enefit Power удалось убедить Департамент конкуренции, что при сохранении прежней цены компания будет работать в убыток.
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