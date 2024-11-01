Бывший вратарь сборной Эстонии по футболу объявил о завершении карьеры

Михкель Аксалу присоединился к „Пайде“ в 2021 году. В запоминающемся летнем сезоне 2022 года в еврокубках он вновь стал героем, написав свою историю в клубе из Ярвамаа благодаря впечатляющим сейвам в серии пенальти квалификационных раундов Лиги конференций Европы.

Михкель Аксалу стал чемпионом Эстонии один раз в составе „Флоры“, трижды выигрывал Кубок Эстонии (в том числе один раз с „Пайде“) и дважды завоевывал Суперкубок Эстонии (один раз с „Флорой“ и один раз с „Пайде“).

Наибольшую и наиболее значимую часть своей карьеры Михкель Аксалу провел в финском клубе „Сейняйоки“ (SJK), где за семь сезонов стал одной из абсолютных легенд команды. Он сыграл ключевую роль в самом успешном периоде клуба, в течение которого команда последовательно выиграла Кубок Финляндии в 2014 году, титул чемпионов высшей лиги в 2015 году и Кубок в 2016 году.

Уроженец Курессааре, Михкель Аксалу дебютировал в эстонской высшей лиге в возрасте 16 лет, защищая ворота футбольного клуба „Курессааре“. В 2003 году он подписал контракт с „Флорой“, где вскоре стал основным вратарем. Затем Аксалу перешел в английский клуб „Шеффилд Юнайтед“, а спустя несколько лет вернулся во „Флору“.

„Дорогие товарищи по команде, для меня было большой честью делить с вами эту игру и воплощать вместе мечты! Моя самая большая благодарность принадлежит моей семье, жене и детям, чья поддержка помогала мне пройти через все спортивные вершины и испытания. Спасибо вам всем!“, — завершил своё эмоциональное обращение Михкель Аксалу.

„Моя особая благодарность принадлежит всем болельщикам, — добавил Аксалу. „Фанатам „Курессааре“, „Флоры“, „Сейняйоки“ и „Пайде“, которые поддерживали меня на протяжении многих лет и придавали играм особый смысл. Отдельно благодарю всех футбольных судей!“.

„От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто был частью моего футбольного пути, особенно людей, с которыми мне выпала честь работать“, — заявил Михкель Аксалу в сообщении, опубликованном клубом „Пайде“ в социальных сетях.

Сначала Аксалу вывел команду в следующий раунд, сделав ключевой сейв в ответном матче первого раунда против грузинского клуба „Динамо“ (Тбилиси) на стадионе в Пярну. Затем он повторил это во втором раунде, когда его выдающееся выступление в серии пенальти ответного матча в Пярну против армянского „Арарата“ впервые в истории вывело „Пайде“ в третий отборочный раунд.

Спортивный директор Герт Камс, который играл с Михкелем Аксалу во „Флоре“, затем два сезона в финском клубе и выиграл Кубок Финляндии, а последние годы работал с ним в „Пайде“, отметил, что день, когда он впервые встретился с давним товарищем по команде в раздевалке, кажется, был словно вчера.

„Теперь, 20 лет спустя, в жизни Михкеля завершается один замечательный этап“, — сказал Камс. „Мне посчастливилось играть с ним в разных клубах, и мы шли схожими путями: сначала были во „Флоре“, затем в Сейняйоки и последние годы вместе в „Пайде“. Михкеля можно охарактеризовать как настоящего профессионала. Он всегда требователен как в раздевалке, так и на тренировках и в играх. В то же время он никогда не забывал о своем врожденном спокойствии, исполняя роль лидера, оставаясь искренним, дружелюбным, поддерживающим и вдохновляющим товарищем по команде“.

По словам Камса, Михкель Аксалу сыграл огромную роль в развитии „Пайде“. „Мы все помним те вечера Лиги конференций на стадионе в Пярну! Но это лишь малая часть его реального влияния на „Пайде“, которое мы, вероятно, будем осознавать и ценить с течением времени всё яснее. Я желаю Михкелю такого же посвящения и энергии в его будущих начинаниях, как это было во время его футбольной карьеры. Теперь настоящая жизнь только начинается!“ — завершил Камс.

Символически последним выступлением Михкеля Аксалу в качестве профессионального спортсмена станет матч 23 ноября в Пайде, где он сыграет в 1/8 финала Кубка Эстонии против своего первого клуба „Курессааре“.

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