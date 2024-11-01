Бывший вратарь сборной Эстонии по футболу объявил о завершении карьеры
39-летний вратарь „Пайде“ Михкель Аксалу, на счету которого 46 матчей за сборную Эстонии по футболу, завершит спортивную карьеру по окончании нынешнего сезона.
„От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто был частью моего футбольного пути, особенно людей, с которыми мне выпала честь работать“, — заявил Михкель Аксалу в сообщении, опубликованном клубом „Пайде“ в социальных сетях.
„Моя особая благодарность принадлежит всем болельщикам, — добавил Аксалу. „Фанатам „Курессааре“, „Флоры“, „Сейняйоки“ и „Пайде“, которые поддерживали меня на протяжении многих лет и придавали играм особый смысл. Отдельно благодарю всех футбольных судей!“.
„Дорогие товарищи по команде, для меня было большой честью делить с вами эту игру и воплощать вместе мечты! Моя самая большая благодарность принадлежит моей семье, жене и детям, чья поддержка помогала мне пройти через все спортивные вершины и испытания. Спасибо вам всем!“, — завершил своё эмоциональное обращение Михкель Аксалу.
Уроженец Курессааре, Михкель Аксалу дебютировал в эстонской высшей лиге в возрасте 16 лет, защищая ворота футбольного клуба „Курессааре“. В 2003 году он подписал контракт с „Флорой“, где вскоре стал основным вратарем. Затем Аксалу перешел в английский клуб „Шеффилд Юнайтед“, а спустя несколько лет вернулся во „Флору“.
Наибольшую и наиболее значимую часть своей карьеры Михкель Аксалу провел в финском клубе „Сейняйоки“ (SJK), где за семь сезонов стал одной из абсолютных легенд команды. Он сыграл ключевую роль в самом успешном периоде клуба, в течение которого команда последовательно выиграла Кубок Финляндии в 2014 году, титул чемпионов высшей лиги в 2015 году и Кубок в 2016 году.
Михкель Аксалу дебютировал в национальной сборной Эстонии в 2007 году в товарищеском матче против Черногории.
Михкель Аксалу стал чемпионом Эстонии один раз в составе „Флоры“, трижды выигрывал Кубок Эстонии (в том числе один раз с „Пайде“) и дважды завоевывал Суперкубок Эстонии (один раз с „Флорой“ и один раз с „Пайде“).
Михкель Аксалу присоединился к „Пайде“ в 2021 году. В запоминающемся летнем сезоне 2022 года в еврокубках он вновь стал героем, написав свою историю в клубе из Ярвамаа благодаря впечатляющим сейвам в серии пенальти квалификационных раундов Лиги конференций Европы.
Сначала Аксалу вывел команду в следующий раунд, сделав ключевой сейв в ответном матче первого раунда против грузинского клуба „Динамо“ (Тбилиси) на стадионе в Пярну. Затем он повторил это во втором раунде, когда его выдающееся выступление в серии пенальти ответного матча в Пярну против армянского „Арарата“ впервые в истории вывело „Пайде“ в третий отборочный раунд.
Спортивный директор Герт Камс, который играл с Михкелем Аксалу во „Флоре“, затем два сезона в финском клубе и выиграл Кубок Финляндии, а последние годы работал с ним в „Пайде“, отметил, что день, когда он впервые встретился с давним товарищем по команде в раздевалке, кажется, был словно вчера.
„Теперь, 20 лет спустя, в жизни Михкеля завершается один замечательный этап“, — сказал Камс. „Мне посчастливилось играть с ним в разных клубах, и мы шли схожими путями: сначала были во „Флоре“, затем в Сейняйоки и последние годы вместе в „Пайде“. Михкеля можно охарактеризовать как настоящего профессионала. Он всегда требователен как в раздевалке, так и на тренировках и в играх. В то же время он никогда не забывал о своем врожденном спокойствии, исполняя роль лидера, оставаясь искренним, дружелюбным, поддерживающим и вдохновляющим товарищем по команде“.
По словам Камса, Михкель Аксалу сыграл огромную роль в развитии „Пайде“. „Мы все помним те вечера Лиги конференций на стадионе в Пярну! Но это лишь малая часть его реального влияния на „Пайде“, которое мы, вероятно, будем осознавать и ценить с течением времени всё яснее. Я желаю Михкелю такого же посвящения и энергии в его будущих начинаниях, как это было во время его футбольной карьеры. Теперь настоящая жизнь только начинается!“ — завершил Камс.
Символически последним выступлением Михкеля Аксалу в качестве профессионального спортсмена станет матч 23 ноября в Пайде, где он сыграет в 1/8 финала Кубка Эстонии против своего первого клуба „Курессааре“.
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