Говорил ли Шекспир, что всегда чувствовал себя счастливым, потому что ничего ни от кого не ждал?

Эта рекомендация о том, как прожить жизнь счастливо, популярна не только на русском, но и на английском — родном языке Шекспира. В англоязычном варианте фраза звучит так: „I always feel happy. You know why? Because I don’t expect anything from anyone. Expectations always hurt. Life is short. So love your life. Be Happy. & Keep smiling. Just live for yourself & before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you pray, forgive. Before you hurt, feel. Before you hate, love. Before you quit, try. Before you die, live“. Однако те, кто хоть раз читал Шекспира в оригинале, без труда заметят разницу — при жизни драматурга английский язык несколько отличался от современного.