Говорил ли Шекспир, что всегда чувствовал себя счастливым, потому что ничего ни от кого не ждал?
В интернете популярен приписываемый английскому драматургу текст о том, как прожить счастливую жизнь. Мы решили проверить, писал ли он что-либо подобное.
Полностью вирусный текст звучит так: „Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь почему? Потому что я ничего ни от кого не жду. Ожидания — всегда боль. Жизнь коротка. Так что люби свою жизнь. Будь счастлив. И улыбайся. Перед тем как говорить, слушай. Прежде чем писать, думай. Перед тем как тратить деньги, заработай. Перед тем как молиться, прощай. Перед тем как делать больно, почувствуй. Перед тем как ненавидеть, люби. Перед тем как умереть, живи“. Это высказывание с указанием на авторство Уильяма Шекспира можно встретить на сайтах с цитатами и афоризмами, развлекательных порталах, в соцсетях („ВКонтакте“, Facebook, Instagram) и на блог-платформах (LiveJournal, „Пикабу“, „Дзен“).
Эта рекомендация о том, как прожить жизнь счастливо, популярна не только на русском, но и на английском — родном языке Шекспира. В англоязычном варианте фраза звучит так: „I always feel happy. You know why? Because I don’t expect anything from anyone. Expectations always hurt. Life is short. So love your life. Be Happy. & Keep smiling. Just live for yourself & before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you pray, forgive. Before you hurt, feel. Before you hate, love. Before you quit, try. Before you die, live“. Однако те, кто хоть раз читал Шекспира в оригинале, без труда заметят разницу — при жизни драматурга английский язык несколько отличался от современного.
Хотя за четыре столетия, прошедшие со дня смерти Шекспира, его литературное наследие было хорошо изучено и оцифровано, „Проверено“ не удалось обнаружить подобной цитаты ни в одном авторитетном источнике. Она не упоминается на сайте Библиотеки Фолджера — крупнейшей в мире коллекции текстов Шекспира, в Электронном архиве Шекспира, собранном специалистами Массачусетского технологического института, или на сайте благотворительной организации Shakespeare Birthplace Trust, хранящей, по словам её сотрудников, крупнейшую в мире общедоступную библиотеку и архив источников, вышедших из-под пера драматурга или посвящённых ему.
Фактчекеры из проекта PolitiFact обратились к экспертам Библиотеки Фолджера с вопросом, писал ли Шекспир когда-либо что-нибудь подобное. Научный сотрудник и библиотекарь Эбби Вайнберг ответила, что это определенно не Шекспир: по стилю фраза не похожа на творчество драматурга, и она не понимает, как ему в принципе могли приписать этот текст. Фактчекеры Australian Associated Press (AAP) обратились к исследователям творчества драматурга из австралийских университетов — те также не подтвердили связь Шекспира с советами о счастливой жизни. Журналисты AAP также указывают, что как минимум часть цитаты была взята из стихотворенияамериканского писателя Уильяма Артура Уорда.
Таким образом, Шекспир не имеет никакого отношения к приписываемому ему тексту о счастье. Специалисты по творчеству драматурга отрицают, что в его работах есть такие или похожие размышления. Зато очень близкая фраза встречалась в тексте другого литератора, жившего на три столетия позже Шекспира.
Итог: Неверная атрибуция цитаты