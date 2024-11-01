Говорил ли Шекспир, что всегда чувствовал себя счастливым, потому что ничего ни от кого не ждал?

Полностью вирусный текст звучит так: „Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь почему? Потому что я ничего ни от кого не жду. Ожидания — всегда боль. Жизнь коротка. Так что люби свою жизнь. Будь счастлив. И улыбайся. Перед тем как говорить, слушай. Прежде чем писать, думай. Перед тем как тратить деньги, заработай. Перед тем как молиться, прощай. Перед тем как делать больно, почувствуй. Перед тем как ненавидеть, люби. Перед тем как умереть, живи“. Это высказывание с указанием на авторство Уильяма Шекспира можно встретить на сайтах с цитатами и афоризмами, развлекательных порталах, в соцсетях („ВКонтакте“, Facebook, Instagram) и на блог-платформах (LiveJournal, „Пикабу“, „Дзен“).