Правда ли, что в Киеве улицу Героев Севастополя переименовали в честь нового генсека НАТО?

Однако на её сайте такое распоряжение отсутствует. Также бросается в глаза, что в документе не упомянута военная администрация Киевской области — именно такой статус получили областные госадминистрации Украины 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного российского вторжения. С тех пор это в обязательном порядке отражено в документах . Кроме того, дата и место подписания распоряжения, а также его номер указываются в одной строке, без переноса.

В верхней части документа, используемого в качестве доказательства, указана дата его подписания (7 октября) и порядковый номер (№267). Там же упомянута Киевская областная администрация — судя по всему, именно она приняла решение о переименовании.

Новость о переименовании улицы Героев Севастополя в честь Рютте появилась в соцсетях примерно через неделю. Однако „Проверено“ не нашло следов её распространения в авторитетных украинских СМИ.

Неудивительно, что со своим первым официальным визитом в новой должности Рютте прибыл именно в Киев 3 октября. Генеральный секретарь НАТО встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке в войне с Россией.

Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября. До этого он в течение 14 лет возглавлял правительство Нидерландов. На посту премьер-министра Рютте зарекомендовал себя как последовательный союзник Украины в отражении полномасштабной российской агрессии — например, королевство вошло в так называемую коалицию истребителей, координирующую усилия по передаче ВСУ самолётов F-16.

Сообщалось, что киевские власти решили увековечить на карте города имя недавно вступившего в должность генерального секретаря НАТО Марка Рютте и переименовать в его честь улицу Героев Севастополя на западе украинской столицы. Таким образом чиновники якобы надеялись добиться благосклонности западных партнёров и простимулировать оказание военной помощи. В качестве доказательства в постах приводится фотография соответствующего распоряжения на украинском языке. Этот снимок распространили Telegram-каналы „ Дядя Слава “ (188 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (143 000), „ Дмитрий Василец “ (136 000), „ Иван Утенков | Курск “ (133 000), „ Осташко! Важное “ (109 000) и др.

Вызывает вопросы и номер предполагаемого документа. Опубликованное на сайте Киевской областной военной администрации распоряжение от 13 сентября 2024 года имеет номер 1380, от 25 октября — 1620, то есть номер документа от 7 октября должен располагаться между этими числами. Однако, судя по выложенным на сайте КОВА документам, число 267 могло бы быть номером только мартовского распоряжения, когда Рютте ещё не был генсеком НАТО (пусть даже его кандидатура тогда активно обсуждалась).

Если изучить непосредственно текст вирусного документа, то в нём можно заметить грамматические ошибки. В частности, одной из целей переименования указано „утримання допомоги від міжнародних партнерів“ (судя по контексту, „получение помощи от международных партнёров“). Однако словосочетание „утримання допомоги“ буквально означает „содержание помощи“, а как „получение“ переводится очень похожее слово „отримання“.

Более того, в настоящих распоряжениях используются кавычки-“ёлочки“, тогда как в вирусном документе — кавычки-“лапки“.

Есть отличия от принятого стандарта и в нижней части документа, где стоит подпись руководителя КОВА. Вместо слова „начальник“ в нём значится „глава администрации“ (похожую ошибку уже допускали создатели фейков об Украине), а вместо имени Руслана Кравченко указаны его инициалы

Наконец, что важнее всего, Киевская областная военная администрация не уполномочена принимать решения по переименованию улиц Киева. Украинская столица и Киевская область — два разных региона страны в соответствии с её Конституцией. За топонимику Киева отвечает городской совет украинской столицы. Собственно, этот орган ещё в феврале 2024 года переименовал значительную часть улицы Героев Севастополя в честь хирурга Александра Шалимова.

Фактчекеры из украинского проекта StopFake обратились в Киевскую областную военную администрацию, и там подтвердили, что не выпускали распоряжение с вирусного фото. Представитель ведомства назвал распространяемый в Telegram-каналах документ фейком.

По данным TGStat, первым поддельное распоряжение опубликовал 11 октября в 13:07 по московскому времени пророссийский Telegram-канал „Крыминфорум“ (9500 просмотров). Ещё через минуту оно появилось в канале „Шаман Раху“ (7000). Оба они уже фигурировали в разборах „Проверено“ как первоисточники распространения дезинформации об Украине.

Таким образом, вирусный документ о переименовании киевской улицы Героев Севастополя в честь нового генсека НАТО — подделка. Значительную часть этой улицы переименовали ещё в феврале в честь советского и украинского врача и учёного.

Итог: Фейк